Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в СирииРоссийская газета 15:14
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами. Это произошло в конце февраля, сообщили в Минобороны России. Военные, возвращаясь на автомобиле после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор, попали в засаду группы боевиков.
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Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после нападения террористов, сообщили в Минобороны.РИА Новости14:59
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