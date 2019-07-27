Армия и оружие
Минобороны Сербии получило 10 бронетранспортеров из РоссииРЕН ТВ 11:24
В Минобороны назвали сообщения "ложью". В октябре 2018 года сербские ВВС получили от России шесть истребителей МиГ-29 в качестве помощи. В 2019 году Россия поставит Сербии 10 вертолетов: семь вертолетов Ми-35 и три Ми-17, а также 30 танков Т-72 и 30 БРДМ-2.
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