Армия и оружие

Минобороны Швеции пожаловалось на российский истребитель Су-27REGNUM 13:33

Российский истребитель Су-27 в небе над Балтийским морем на 20 метров подлетел к шведскому самолету радиоэлектронной разведки, сообщает 22 февраля Sveriges Radio со ссылкой на министра обороны Швеции Петера Хультквиста.
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с чего всё началось
Ранее министр обороны Швеции Петер Хультквист в беседе со Sveriges Radio
 заявил, что Су-27 приблизился к "Гольфстриму" на опасное расстояние в 20 метров.
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