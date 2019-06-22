Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепостиREGNUM вчера в 22:15

Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости. С ними можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.
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Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости

РИА Новости05:37

К 78-й годовщине начала ВОВ Минобороны рассекретило материалы о защите Брестской крепости

RT на русском03:25

Рассекречены документы о неизвестных ранее подвигах защитников Брестской крепости

РЕН ТВвчера в 22:39

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Газета.Ru00:27

Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

РБКвчера в 23:05

Минобороны обнародовало документы о защите Брестской крепости

ТАСС00:04

На сайте Минобороны размещены уникальные документы из фондов Центрального архива Минобороны России, рассказывающие о подвиге защитников Брестской крепости

ТК Звездавчера в 17:35
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