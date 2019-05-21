Армия и оружие
Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»Военное обозрение 02:10
Вооруженные силы России отказались от использования тушенки и "мясорастительных консервов", они больше не входят в рацион питания военнослужащих. Об этом заявил заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам".
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Здоровье
Главный онколог назвал продукты, вызывающие рак
Руководитель рабочей группы по диагностике и лечению меланомы кожи головы и шеи НМИЦР Минздрава Андрей Поляков в свою очередь отметил важность диагностики этого заболевания на ранней стадии.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Причины трагедии в Керченском колледже установлены
Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.
Обновлено в 10:19
Политика
Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.
Обновлено в 11:42
Политика
США планируют ввести санкции против «Северного потока-2»
Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Штаты планируют ввести санкции в отношении "Северного потока-2", сообщает агентство Блумберг.
Обновлено в 03:41
Политика
Команда Зеленского готовит законопроект об импичменте
Украинский президент Зеленский в ближайшее время внесет на рассмотрение парламента законопроект об импичменте.
Обновлено в 10:49
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Экономика
Европейские бизнесмены назвали причины сокращения инвестиций в Россию
Представители крупнейших европейских компаний, работающих на российском рынке, назвали главные причины сокращения зарубежных инвестиций в российскую экономику.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
Индийский Spyder сбил Ми-17 по ошибке
Индийский зенитный ракетный комплекс Spyder израильского производства по ошибке сбил вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, пишет «Российская газета».
Обновлено в 09:29
Общество
Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление
Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
Обновлено в 09:05
Политика
Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень
Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом.
Обновлено в 08:53
Энергетика
Чистая прибыль «Газпром нефти» в I квартале выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль "Газпром нефти" по международным стандартам финансовой отчетности в первом квартале 2019 года выросла в 1,5 раза - до 107,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Ижевске SSJ 100 сняли с рейса из-за протекания топлива
Самолет выполнял руление по взлетно-посадочной полосе, когда выяснилось, что из бака подтекает топливо, сообщает Life.ru.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Энергетика
Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин
В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Общество
Подмосковные дачники рассказали, как полностью уничтожить борщевик
Чаплин подчеркнул, что первые ростки борщевика начинают появляться в конце мая, вторые – к концу июня, и третий раз - в конце августа.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Очевидно, отметил замминистра, что из-за инфляции "в указанный период произошло снижение покупательской способности и уровня жизни сотрудников".
Обновлено в 06:03
Общество
У учителей в Петербурге станет меньше бумажной работы
С начала нового учебного года у петербургских учителей сократится бюрократическая нагрузка.
Обновлено в 11:43
Авто
Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей
Обновлено в 11:00
Происшествия
Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, который залез на Эйфелеву башню и просидел на высоте 300 метров в течение шести часов, оказался россиянином, сообщает радиостанция "Europe 1".
Обновлено в 11:28
Общество
Родителям не попавших в садик детей предложили платить компенсации
Депутат Госдумы Тамара Плетнева внесла на рассмотрение коллег законопроект о выплате компенсаций для родителей детей от 1,5 до 3 лет, которые не получили места в дошкольных учреждениях.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в ограблении банка на 8 млн рублей
"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Москве задержан 48-летний житель столицы по подозрению в разбойном нападении на отделение банка", - сообщила Волк, добавив, что подозреваемый - безработный.
Обновлено в 10:29
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Происшествия
На севере Москвы нашли пакет с двумя гранатами
Две гранаты Ф-1 обнаружили во вторник в пакете на севере Москвы, на место ЧП следуют кинологи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:23
Кино
Опубликован русский трейлер фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Фильм режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» повествует о череде событий, произошедших в Калифорнии в 1969 году.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Главаря сирийских джихадистов поймали в Европе
Командующий одним из батальонов террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) Абу Кудер арестован в Нидерландах.
Обновлено в 11:38