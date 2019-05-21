Армия и оружие

Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»Военное обозрение 02:10

Вооруженные силы России отказались от использования тушенки и "мясорастительных консервов", они больше не входят в рацион питания военнослужащих. Об этом заявил заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам".
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Тушенку вывели из строя. Почему российских солдат оставили без консервов

Телеканал 360°08:23

В Минобороны РФ рассказали об отказе в армии от тушенки

Газета.Ru08:37

В Минобороны рассказали, чем кормят солдат. «До устриц пока не дошло»

URA.Ru02:20

В Минобороны России рассказали о рационе солдат

RT на русском03:59

Российская армия отказалась от тушенки

Lenta.ru03:10

В Минобороны сообщили об отказе от тушенки для военных

РБК04:33

В Минобороны рассказали о рационе солдат

РИА Новости01:06
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:42, Ашберн
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