Армия и оружие
Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»Военное обозрение 02:10
Вооруженные силы России отказались от использования тушенки и "мясорастительных консервов", они больше не входят в рацион питания военнослужащих. Об этом заявил заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам".
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