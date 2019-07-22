Армия и оружие
Минобороны отреагировало на информацию об ударе ВКС по рынку СирииГазета.Ru 08:25
Минобороны отреагировало на сообщение об ударе российских самолетов ВКС по рынку в Сирии, передает ТАСС. В заявлении ведомства сказано, что анонимные представители финансируемой Великобританией и США организации "Белые каски" сообщили о якобы нанесенном ВКС России ударе по рынку в провинции Идлиб.
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