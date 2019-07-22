Минобороны отреагировало на сообщение об ударе российских самолетов ВКС по рынку в Сирии, передает ТАСС. В заявлении ведомства сказано, что анонимные представители финансируемой Великобританией и США организации "Белые каски" сообщили о якобы нанесенном ВКС России ударе по рынку в провинции Идлиб.

Минобороны отреагировало на информацию об ударе ВКС по рынку Сирии

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Происшествия В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника При осмотре машины в багажнике был найден мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали с многочисленными побоями.

Футбол Тренером «Химок» стал итальянец, работавший в «Спартаке» 54-летний итальянец в 2004 году работал в московском «Спартаке», где и познакомился с Талалаевым, который тогда также ассистировал Невио Скале.

Авто АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross с вариатором АвтоВАЗ начал продажи кроссовера Lada Xray Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором), сообщается на сайте компании.

Общество Кальян и электронные сигареты могут попасть под запрет Правительство поддерживает распространение закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на электронные курительные изделия, в том числе кальяны, и введение административной ответственности за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием.

Политика Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Экономика У россиян рекордно вырос объем свободных денег Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.

Футбол Лопырева вступилась за фанатов «Спартака», избитых ОМОНом Посол ЧМ-2018, "Мисс Россия-2003" Виктория Лопырева прокомментировала события на "Ростов Арене", где ОМОН применил физическую силу в отношении фанатов "Спартака".

Политика Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оказался жив В Ашхабаде и велаятских центрах сдаются в эксплуатацию оснащенные инновационными технологиями медицинские центры, специализированные клиники, фармацевтические предприятия.

Шоу-бизнес Максим Виторган засветился на отдыхе с Нино Нинидзе Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе были замечены на отдыхе в Одессе, где они провели несколько дней.

Политика В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Экономика Куры-несушки обвалили американский рынок Крупнейший производитель яиц в США — Cal-Maine Foods — отчитался об убытках, вызванных «чрезмерной активностью кур-несушек».

Кино «Мстители: Финал» станет самым кассовым фильмом в истории Как писал News.ru ранее, режиссёр всемирно известной драмы «Титаник» Джеймс Кэмерон восхитился невероятным успехом в прокате фильма «Мстители: Финал».

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Политика В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.

Политика Помпео рассказал, как США «упрашивали» Россию соблюдать договоры Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры.

Происшествия В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.

Авто Уникальный прототип Jaguar из 60-х превратили в дорожный спорткар По словам создателей рассматриваемой машины, новая модель была построена так, как будто команда Ecurie Ecosse обнаружила заброшенный прототип XJ13 и подготовила его к гонке в Ле-Мане в 1969 году.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".