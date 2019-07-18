Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в ИдлибеREGNUM 08:08
В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:46, Вашингтон
Политика
Зеленский рассказал о противниках его звонка Путину
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину вопреки наставлениям «партнеров Украины», которые выступали против этого разговора.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Бывшему главе волгоградского СУ СК предъявили обвинения в терроризме
Бывшему главе волгоградского управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявили обвинения в терроризме и незаконном хранении боеприпасов, сообщил его адвокат Владимир Семенцов.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Иран задержал танкер с контрабандной нефтью
Обновлено в 07:18
Происшествия
Пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу не нашли
Педагог обратилась к Путину в ходе прямой линии 20 июня. Она пожаловалась, что получает зарплату в 10 тысяч рублей.
Обновлено в 06:15
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Одессе трагически погиб известный украинский телеведущий
В Одессе погиб 29-летний телеведущий Евгений Щербаков из Днепра (ранее Днепропетровск).
Обновлено в 07:31
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Политика
СБУ задержала водителя тягача, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко: мы уже несколько раз хотели развестись
Как выяснилось, из-за конфликтов в семье супруги уже несколько раз задумывались о разводе.
Обновлено в 05:07
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России
Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии
Обновлено в 02:11
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 65 человек
В Москве отметили уже 65 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией из-за отравления едой сети Healthy food.
Обновлено в 07:43
Политика
Европарламент призвал Россию отпустить украинских моряков
Европарламент призвал власти РФ без промедлений и каких-либо условий отпустить задержанных граждан Украины, в том числе 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, говорится в пресс-релизе ЕП.
Обновлено в 07:25
Культура
Госпитализирован актер Валерий Афанасьев
Обновлено в 02:49
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Политика
США исключили Турцию из программы F-35 за покупку С-400
«США и другие партнеры по программе F-35 пришли к согласию в решению отстранить Турцию от программы и начать процесс официального исключения Турции из программы», - заявила замминистра обороны США Эллен Лорд.
Обновлено в 01:37
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым
Опубликован первый ролик сериала "Обитель" по роману Захара Прилепина, который выйдет на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 10:45
Кино
Телеканал HBO перезапускает сериал «Сплетница»
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
В Сети появилось папарационное видео со свадьбы Егора Крида
Фанатки начали рыдать, увидев в Сети фото и видео со свадьбы, где жених очень похож на популярного рэпера Егора Крида.
Обновлено в 07:15
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Здоровье
Более 20% приморских клещей переносят опасные заболевания
По мнению скандинавских специалистов, кроме энцефалита и боррелиоза, клещ может заразить бабезиозом, сообщает «Приморская газета».
Обновлено в 01:36
Политика
Песков назвал первый шаг для диалога между РФ и Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что освобождение журналиста Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Обновлено в 07:01
Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Политика
Стали известны подробности противостояния Зеленского и Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский может снять мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и назначить на это место своего сторонника.
Обновлено в 06:50