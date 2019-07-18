Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в ИдлибеREGNUM 08:08

В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
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Минобороны опровергло информацию об участии российских войск в боях в Идлибе

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