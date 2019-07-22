Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об авиаударе по рынку в ИдлибеRT на русском 13:10
«Заявления анонимных представителей финансируемой Великобританией и США организации «Белые каски» о якобы нанесении самолётами ВКС России удара по рынку в населённом пункте Мааррат ан-Нууман (провинция Идлиб) — фейк», — говорится в заявлении.
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