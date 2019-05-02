Минобороны России опровергло сообщения о гибели военных в СирииРеальное время 02:28

Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности. Об этом рассказали в Минобороны России. Ранее некоторые СМИ сообщили, что на северо-западе сирийской провинции Хама при обстреле погибли четверо военных.

Минобороны России опровергло сообщения о гибели военных в Сирии

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