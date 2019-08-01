Министерство обороны протестировало работу «военного интернета». Обмен информацией со скоростью 300 мегабит в секунду велся между полевыми пунктами управления на расстоянии более 2 тыс. км, сообщили «Известиям» в ведомстве.

с чего всё началось

Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства. Обмен информацией происходил между двумя точками на расстоянии 2 тыс. км со скоростью 300 мбит/с.

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