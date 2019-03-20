Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео полета Шойгу над СириейБИЗНЕС Online 02:33
Министерство обороны РФ на своей странице в соцсети «ВКонтакте» показало видео полета главы ведомства Сергея Шойгу над территорией Сирии. Его борт сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим. Напомним, вчера Шойгу провел переговоры с президентом САР Башаром Асадом.
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Однако не всех устраивают успехи сирийского правительства в восстановлении мирной жизни. Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения кризиса.
— Сергей Шойгу, российский военный деятельТАСС вчера в 13:03
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