Армия и оружие
Минобороны РФ впервые опубликовало снимки освобождённого СевастополяRT на русском 01:44
К 75-летию Крымской операции Министерство обороны РФ впервые опубликовало фотографии Севастополя, сделанные после отступления гитлеровцев.
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В Севастополе на 35-й береговой батарее пройдет День последнего выстрела
Независимое телевидение Севастополявчера в 08:55
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