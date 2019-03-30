Армия и оружие

Минобороны РФ: в Сирии готовится новая провокация с химическим оружиемВести.Ru вчера в 15:40

По его данным, ранее под контролем сотрудников французских спецслужб в ряд населенных пунктов под видом баллонов с кислородом и бытовым газом уже доставили отравляющее вещество, предположительно, на основе хлора.
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Боевики готовят в Идлибе новую химатаку при поддержке стран Запада

Боевики в Идлибе готовят провокации с отравляющими веществами против гражданского населения, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. По его словам, для этих целей в Идлиб прибыли представители спецслужб Франции и Бельгии.
РИА Новостивчера в 15:00

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Минобороны России обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии

Эхо Москвывчера в 16:01

Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии

РБКвчера в 15:25

В ЦПВС заявили о подготовке западными спецслужбами провокации в Сирии

RT на русскомвчера в 15:22

Минобороны РФ: спецслужбы Франции и Бельгии готовят провокацию с химоружием в Сирии

ТАССвчера в 15:19

В Минобороны предупредили о подготовке «химатаки» в Идлибе

Газета.Ruвчера в 15:17

Боевики готовят в Идлибе новую химатаку при поддержке стран Запада

РИА Новостивчера в 15:00

РФ обвинила Бельгию и Францию в подготовке в Сирии провокаций с химоружием

Говорит Москвавчера в 15:24
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Происшествия

Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Армия и оружие

Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук

На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Обновлено вчера в 09:37
Политика

Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР

Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 19:39
Армия и оружие

Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся

В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Экономика

Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь

Interfax-Russia.ru - Церемония встречи дизельной подводной лодки "Великий Новгород", выполнявшей задачи в Средиземном море, прошла в пятницу в Севастополе, сообщает Черноморский флот (ЧФ).
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Футбол

Фабрегас рассказал, как бросил пиццу в Алекса Фергюсона

Бывший полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас вспомнил, как бросил кусок пиццы в экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.
Обновлено в 04:09
Экономика

Названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств

Заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов назвал дату перехода на электронные паспорта транспортных средств (ПТС), передает ТАСС.
Обновлено в 05:25
Гаджеты

Компания Sony закроет мобильное подразделение

Компания Sony приняла такое решение, потому что данные подразделения стали приносить только убытки.
Обновлено в 05:29
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено вчера в 17:39
Политика

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

Российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которых Киев еще в 2014 году объявил персонами нон грата, записали шуточный видеоролик «в поддержку» кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 02:55
Общество

Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля

По информации местных синоптиков, очередное вторжение полярного воздуха ожидается в первые дни апреля, сообщает информационно-новостное издание ugpressa.ru.
Обновлено в 00:52
Энергетика

«Газпром» займется новым мегапроектом на Балтике

Обновлено вчера в 13:45
Здоровье

Безвременно ушла из жизни известный новгородский педиатр

Как сообщили нашему изданию в ГОБУЗ «ЦГКБ», доктор Светлана Казанцева ушла из жизни 28 марта.
Обновлено в 04:30
Космос

Опубликовано видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

Обновлено в 03:25
Музыка

Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии

Обновлено 28 марта в 21:50
Здоровье

Ученые выяснили, о чем говорят частые ночные походы в туалет

Люди, постоянно просыпающиеся ночью от неудержимого желания справить нужду, делают это по двум причинам – из-за злоупотребления солью и необычно высокого артериального давления.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Нынешней весной в российскую армию призовут 135 тысяч новобранцев

Напомним, что весенний призыв-2018 пополнил российскую армию 128 тысячами новобранцев, а осенью прошлого года были призваны 132,5 тысячи человек.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

В Краснодаре горит мебельный склад

Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Каноистка из Португалии родила в коме

В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Эрдоган заявил о намерении Турции решить сирийский вопрос «на поле»

Турция после муниципальных выборов в стране 31 марта намерена решать сирийский вопрос "на поле", а не за столом переговоров, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, имея в виду новую операцию Анкары против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 05:38
Футбол

Месси скучает по противостоянию с Роналду

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:17
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

Спасающийся от травли первый муж Началовой нанял адвоката

Обновлено вчера в 18:29
Политика

Тереза Мэй хочет в четвёртый раз голосовать по Brexit

Четвертое голосование по соглашению об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза собирается провести английский премьер-министр Тереза Мэй, сообщает 30 марта The Telegraph.
Обновлено в 05:39
Хоккей

«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме

Обновлено в 03:49
Экономика

Группа «Россети» в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 2,9%

Группа компаний "Россети" по итогам 2018 года получила 124,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 2,9% больше, чем годом ранее, следует из отчета группы.
Обновлено вчера в 08:41
Политика

Защита и обвинение Марии Бутиной попросили суд отправить ее в РФ

Обновлено в 04:13
Хоккей

Тарасенко высказался о выходе «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ

Обновлено в 03:15
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