Минобороны РФ: в Сирии готовится новая провокация с химическим оружиемВести.Ru 15:40

Боевики в Идлибе готовят провокации с отравляющими веществами против гражданского населения, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. По его словам, для этих целей в Идлиб прибыли представители спецслужб Франции и Бельгии.

с чего всё началось

По его данным, ранее под контролем сотрудников французских спецслужб в ряд населенных пунктов под видом баллонов с кислородом и бытовым газом уже доставили отравляющее вещество, предположительно, на основе хлора.

Минобороны РФ: в Сирии готовится новая провокация с химическим оружием

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