Армия и оружие

Минобороны РФ: в Сирии готовится новая провокация с химическим оружиемВести.Ru 15:40

По его данным, ранее под контролем сотрудников французских спецслужб в ряд населенных пунктов под видом баллонов с кислородом и бытовым газом уже доставили отравляющее вещество, предположительно, на основе хлора.
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