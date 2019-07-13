Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении ВильнюсаRT на русском 04:30
К 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков Министерство обороны РФ опубликовало ряд ранее засекреченных документов из фондов Центрального архива ведомства.
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Микелла Абрамова и Ержан Максим выпустили дебютный клип
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Зеленский потребовал от и.о. главы Госфискальной службы Украины подать в отставку
Свое требование Зеленский объяснил тем, что и.о. главы ГФС Украины не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал глава государства во время совещания в Ужгороде 6 июля.
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В Уфе задержаны трое по подозрению в нападении на полицейского
В Уфе задержаны три человека по подозрению в нападении на полицейского и хищении его оружия. Все они доставлены в отдел полиции.
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Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии
Обновлено вчера в 13:59
Политика
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Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления
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Многие начинают покупать сочные ягоды уже в начале июля, однако специалисты рекомендуют начинать есть арбузы только в конце августа.
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Политика
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Происшествия
Момент обстрела здания украинского телеканала попал на видео
Момент с обстрелом украинского канала минувшей ночью в Киеве запечатлели камеры наружного видеонаблюдения.
Обновлено в 06:19
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Состоялся первый разговор Путина и Зеленского
Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено 11 июля в 12:02
Политика
Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Музыка
Участники «Славянского базара» готовятся к первому конкурсному дню
Наследие Мулявина настолько мощное, что на одной сцене встретятся как молодые участники ансамбля, так и те, кто стоял у истоков – это Анатолий Кашепаров и Леонид Борткевич.
Обновлено вчера в 15:42
Футбол
Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»
Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Гаджеты
В сети появились изображения и технические характеристики Xiaomi Mi A3
На днях в интернете появилась очередная утечка о девайсе. Причем появились как изображения устройства, так и его технические характеристики.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Дзержинске загорелся ангар с макулатурой
«По прибытии установлено, что происходит горение макулатуры внутри металлического ангара на площади 2,4 тыс. кв. м. В 11:32 пожар локализован», — указали в ведомстве.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Под Энгельсом на территории мясокомбината застрелен охранник
Сегодня ночью на территории мясокомбината "Агротэк" в селе Генеральское Энгельсского района Саратовской области совершено убийство.
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Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
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Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Первый замначальника СКЖД арестован за взятку
Первый заместитель начальника Северо-Кавказкой железной дороги (СКЖД) и замначальника районного управления диспетчерского центра управления перевозками задержаны по подозрению в получении взятки, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 06:26
Экономика
Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Мертвый телеоператор был найден в Петербурге
Тело мертвого оператора, работавшего с местными телеканалами, было обнаружено в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Сети появилось видео затонувшей подлодки «Комсомолец»
Затонувшую советскую атомную подводную лодку (АПЛ) "Комсомолец" сняли на видео.
Обновлено 10 июля в 05:59
Общество
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Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
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Глава «112 Украина» призвал Зеленского осудить нападение на телеканал
Генеральный директор канала «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главам МВД и СБУ с требованием осудить обстрел здания телеканала в Киеве из гранатомёта.
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Пресняков и Подольская отпраздновали годовщину венчания семейными фото
Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская отпраздновали годовщину венчания семейными фото.
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Экономика
Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду
Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.
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Политика
Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Магадана с 80-й годовщиной образования города и отметил, что Магадан - город с особым твердым характером, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 03:52
Политика
Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала
Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта.
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Политика
Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине
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