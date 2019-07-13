Армия и оружие

Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении ВильнюсаRT на русском 04:30

К 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков Министерство обороны РФ опубликовало ряд ранее засекреченных документов из фондов Центрального архива ведомства.
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Газета.Ru04:25

Рассекречены документы об освобождении Вильнюса

Lenta.ruвчера в 17:59

Минобороны России обнародовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков

ТК Звездавчера в 17:04

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

РИА Новостивчера в 17:09

Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Вильнюса от фашистских захватчиков

ФАНвчера в 17:02

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса в 1944 году

РБКвчера в 17:00

Минобороны обнародовало документы к 75-летию освобождения Вильнюса

ТАССвчера в 17:45
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:38, Вашингтон
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Зеленский потребовал от и.о. главы Госфискальной службы Украины подать в отставку

Свое требование Зеленский объяснил тем, что и.о. главы ГФС Украины не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал глава государства во время совещания в Ужгороде 6 июля.
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В Уфе задержаны трое по подозрению в нападении на полицейского

В Уфе задержаны три человека по подозрению в нападении на полицейского и хищении его оружия. Все они доставлены в отдел полиции.
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Происшествия

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии

Обновлено вчера в 13:59
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Обновлено вчера в 16:27
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Врачи рассказали, кому нельзя есть арбузы

Многие начинают покупать сочные ягоды уже в начале июля, однако специалисты рекомендуют начинать есть арбузы только в конце августа.
Обновлено вчера в 00:22
Политика

Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Момент обстрела здания украинского телеканала попал на видео

Момент с обстрелом украинского канала минувшей ночью в Киеве запечатлели камеры наружного видеонаблюдения.
Обновлено в 06:19
Политика

Состоялся первый разговор Путина и Зеленского

Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено 11 июля в 12:02
Политика

Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Музыка

Участники «Славянского базара» готовятся к первому конкурсному дню

Наследие Мулявина настолько мощное, что на одной сцене встретятся как молодые участники ансамбля, так и те, кто стоял у истоков – это Анатолий Кашепаров и Леонид Борткевич.
Обновлено вчера в 15:42
Футбол

Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»

Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Гаджеты

В сети появились изображения и технические характеристики Xiaomi Mi A3

На днях в интернете появилась очередная утечка о девайсе. Причем появились как изображения устройства, так и его технические характеристики.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Дзержинске загорелся ангар с макулатурой

«По прибытии установлено, что происходит горение макулатуры внутри металлического ангара на площади 2,4 тыс. кв. м. В 11:32 пожар локализован», — указали в ведомстве.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Под Энгельсом на территории мясокомбината застрелен охранник

Сегодня ночью на территории мясокомбината "Агротэк" в селе Генеральское Энгельсского района Саратовской области совершено убийство.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Первый замначальника СКЖД арестован за взятку

Первый заместитель начальника Северо-Кавказкой железной дороги (СКЖД) и замначальника районного управления диспетчерского центра управления перевозками задержаны по подозрению в получении взятки, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 06:26
Экономика

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

Мертвый телеоператор был найден в Петербурге

Тело мертвого оператора, работавшего с местными телеканалами, было обнаружено в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:18
Происшествия

В Сети появилось видео затонувшей подлодки «Комсомолец»

Затонувшую советскую атомную подводную лодку (АПЛ) "Комсомолец" сняли на видео.
Обновлено 10 июля в 05:59
Общество

Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Политика

Глава «112 Украина» призвал Зеленского осудить нападение на телеканал

Генеральный директор канала «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главам МВД и СБУ с требованием осудить обстрел здания телеканала в Киеве из гранатомёта.
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Пресняков и Подольская отпраздновали годовщину венчания семейными фото

Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская отпраздновали годовщину венчания семейными фото.
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Экономика

Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду

Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.
Обновлено в 06:01
Политика

Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Магадана с 80-й годовщиной образования города и отметил, что Магадан - город с особым твердым характером, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 03:52
Политика

Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала

Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта.
Обновлено в 06:24
Политика

Малахов попал в базу «Миротворца» после телемоста России и Украины

Обновлено в 05:43
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Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине

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