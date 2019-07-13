Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении ВильнюсаRT на русском 04:30
К 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков Министерство обороны РФ опубликовало ряд ранее засекреченных документов из фондов Центрального архива ведомства.
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В Петербурге отрепетировали воздушную часть парада ко Дню ВМФ
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Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
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Политика
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Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества
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Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
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В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
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Суд арестовал обвиняемого в убийстве стюардессы
Подмосковный суд принял решение об аресте мужчины, который обвиняется в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве.
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Президент Украины Владимир Зеленский решил провести конкурс на должность главы Одесской областной государственной администрации (ОГА).
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Мэр Днепра поспорил на свою должность с Зеленским
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Разин рассказал о состоянии Шатунова
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Космос
В Сочи школьники создали прототип платформы для экспериментов на МКС
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Общество
Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы
Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи.
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В Уфе задержали подозреваемых в нападении на полицейского. В 02.00 между посетителями одного из ресторанов столицы Башкирии произошла драка.
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