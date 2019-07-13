Армия и оружие

Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении ВильнюсаRT на русском 04:30

К 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков Министерство обороны РФ опубликовало ряд ранее засекреченных документов из фондов Центрального архива ведомства.
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Газета.Ru04:25

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса в 1944 году

РБКвчера в 17:00

Минобороны обнародовало документы к 75-летию освобождения Вильнюса

ТАССвчера в 17:45

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

РИА Новостивчера в 17:09

Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Вильнюса от фашистских захватчиков

ФАНвчера в 17:02

Рассекречены документы об освобождении Вильнюса

Lenta.ruвчера в 17:59

Минобороны России обнародовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков

ТК Звездавчера в 17:04
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
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