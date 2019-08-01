Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в СирииРоссийская газета 04:00

Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии. Съемки, судя по всему, велись с беспилотников. Видеоролик военного ведомства состоит из нескольких фрагментов, на которых показано уничтожение различных целей.
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