Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в СирииРоссийская газета 04:00
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии. Съемки, судя по всему, велись с беспилотников. Видеоролик военного ведомства состоит из нескольких фрагментов, на которых показано уничтожение различных целей.
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Появилось видео уничтожения в Сирии автомобиля боевиков танком российского производства
Московский Комсомолец01 августа в 09:20
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