Армия и оружие
Минобороны РФ ответило на сообщение МИД Румынии об инциденте на ДунаеВести.Ru 12:07
Отмечается, что военное ведомство РФ не направляло на Дунай никаких судов для перевозки военной техники в Сербию, а потому все заявления об этом и о якобы задержании поставок в Румынии — "абсолютная ложь".
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