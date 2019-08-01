Армия и оружие
Минобороны РФ открыло на сайте специальный раздел «Миссия в Сирии»REGNUM 03:16
Министерство обороны России открыло на своем сайте специальный раздел «Миссия в Сирии», где будут публиковаться отчеты о деятельности российских военных по борьбе с террористами в САР.
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с чего всё началось
"На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел "Миссия в Сирии" (syria.mil.ru), объективно информирующий о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации по борьбе с международным терроризмом и усилиях по восстановлению мирной жизни в Сирийской Арабской Республике", - говорится в релизе.ТАСС02:55
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