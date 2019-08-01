с чего всё началось

Министерство обороны России открыло на своем сайте специальный раздел «Миссия в Сирии», где будут публиковаться отчеты о деятельности российских военных по борьбе с террористами в САР.

Минобороны РФ открыло на сайте специальный раздел «Миссия в Сирии»

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Происшествия Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона Как змея, которую опознали как питона, оказалась в квартире, пока неизвестно. Предполагается, что она заползла в туалет через вентиляцию.

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