Армия и оружие

Минобороны РФ открыло на сайте специальный раздел «Миссия в Сирии»REGNUM 03:16

Министерство обороны России открыло на своем сайте специальный раздел «Миссия в Сирии», где будут публиковаться отчеты о деятельности российских военных по борьбе с террористами в САР.
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с чего всё началось
"На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел "Миссия в Сирии" (syria.mil.ru
), объективно информирующий о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации по борьбе с международным терроризмом и усилиях по восстановлению мирной жизни в Сирийской Арабской Республике", - говорится в релизе.
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