Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в ИдлибеREGNUM 08:08

В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
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Минобороны опровергло информацию об участии российских войск в боях в Идлибе

ТАСС07:42

Минобороны опровергло участие российских войск в боях в Идлибе

РБК07:09

Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе

RT на русском07:00

Минобороны назвало фейком сообщения об участии российского спецназа в боях в Идлибе

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В Минобороны назвали фейком слухи о сухопутных войсках в Идлибе

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Минобороны прокомментировало информацию о российском спецназе в Сирии

Lenta.ru06:41

Минобороны назвало фейком сообщения о сухопутных войсках России в Идлибе

РИА Новости06:09
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:15, Вашингтон
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