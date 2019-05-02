Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели четырех военных в СирииТАСС вчера в 23:48

Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности, в последнее время в стране не погиб ни один военнослужащий из РФ. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны России.

Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели четырех военных в Сирии

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