Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели четырех военных в СирииТАСС вчера в 23:48
Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности, в последнее время в стране не погиб ни один военнослужащий из РФ. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны России.
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