Армия и оружие
Минобороны опровергло гибель четверых военных в СирииLenta.ru 00:22
Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве уточнили, что данная информация является специально распространяемой боевиками фальшивкой.
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Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта
Лишать жителей ДНР и ЛНР украинского гражданства за получение российских паспортов призвал замминистра по делам "оккупированных территорий" Юрий Грымчак.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 64,6-64,68 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 64,67 руб. - это на 21,5 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Обновлено 30 апреля в 03:26
Политика
Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу, затопив целый город в США
Обновлено в 04:07
Политика
Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT
Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Автобус врезался в столб на улице Гагарина
Обновлено в 01:30
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Кино
Опубликованы фото из четвертой серии финала «Игры престолов»
Фотографии были опубликованы изданием New York Post.
Обновлено в 03:18
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
Вечером 1 мая синоптики обещают резкое ухудшение погоды. Потому администрация города объявила экстренное предупреждение.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Музыка
Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Москвичка родила первенца в скорой помощи по пути в роддом
В Москве врачи приняли роды у 29-летней женщины прямо в машине скорой помощи по пути в роддом.
Обновлено в 02:21
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Футбол
«Челси» представил новую домашнюю форму на следующий сезон
Обновлено в 03:57
Футбол
Лионель Месси и «Барселона» разгромили «Ливерпуль» на «Камп Ноу»
В Испании завершился полуфинальный матч розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2018\19 между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено вчера в 18:34
Общество
В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь
Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено 29 апреля в 14:32
Гаджеты
Компания Uber масштабно обновила приложение
Обновление приложения сервис онлайн-вызова такси Uber запустил незадолго перед выходом на фондовый рынок.
Обновлено в 02:24
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено вчера в 07:09
Футбол
Арсенал – Валенсия. Эксперт Betfair: «У канониров нет права на ошибку»
В четверг, 2 мая, в 22:00 (МСК) английский Арсенал примет испанскую Валенсию в рамках первого полуфинала Лиги Европы.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Политика
Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Власти Венесуэлы должны поделиться предложениями, что в стране нужно изменить, заявил президент Николас Мадуро, слова которого приводятся на сайте возглавляемой им Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV).
Обновлено в 01:24
Политика
Кикабидзе обратился к Зеленскому
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Авто
Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48