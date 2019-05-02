Армия и оружие

Минобороны опровергло гибель четверых военных в СирииLenta.ru 00:22

Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве уточнили, что данная информация является специально распространяемой боевиками фальшивкой.
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Минобороны отреагировало на сообщение о гибели четырех военных в Сирии

Газета.Ru03:46

Минобороны опровергло гибель четырех российских военных в Сирии

РБК00:13

Минобороны опровергло гибель четверых военных в Сирии

Lenta.ru00:22

Минобороны назвало «очередной фальшивкой» сообщения в ряде СМИ о гибели четырёх российских военных в Сирии

Эхо Москвы02:59

Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели четырех военных в Сирии

ТАССвчера в 23:48

Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии

РИА Новостивчера в 23:59

Боевики заявили о гибели четырех россиян в Сирии

URA.Ruвчера в 22:17
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Лишать жителей ДНР и ЛНР украинского гражданства за получение российских паспортов призвал замминистра по делам "оккупированных территорий" Юрий Грымчак.
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Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

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Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 64,6-64,68 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 64,67 руб. - это на 21,5 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT

Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 20:35
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В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

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В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
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Автобус врезался в столб на улице Гагарина

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В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
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Фотографии были опубликованы изданием New York Post.
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Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
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Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

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Обновлено в 01:06
Общество

В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

Вечером 1 мая синоптики обещают резкое ухудшение погоды. Потому администрация города объявила экстренное предупреждение.
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Москвичка родила первенца в скорой помощи по пути в роддом

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Зеленский выбрал главу администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
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Футбол

Лионель Месси и «Барселона» разгромили «Ливерпуль» на «Камп Ноу»

В Испании завершился полуфинальный матч розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2018\19 между «Барселоной» и «Ливерпулем».
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В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь

Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
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Компания Uber масштабно обновила приложение

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Арсенал – Валенсия. Эксперт Betfair: «У канониров нет права на ошибку»

В четверг, 2 мая, в 22:00 (МСК) английский Арсенал примет испанскую Валенсию в рамках первого полуфинала Лиги Европы.
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Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
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Кикабидзе обратился к Зеленскому

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
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