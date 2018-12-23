Армия и оружие
Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик, посвященный 104-летию со дня образования российской дальней авиации. На видео представлены кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.
Российская газета03:25
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с чего всё началось
"Сегодня на вооружении дальней авиации находятся модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78 и другие виды авиационной техники", - отмечает Минобороны РФ.Российская газета03:25
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Армия и оружие
WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии
Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Уайтхолл: «Аль-Каида» планирует новые атаки против самолетов
Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в России) возрождается и планирует новые атаки против самолетов и аэропортов.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Испытания двух американских «царь-бомб» показали на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлены испытания двух американских сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
В украинской флотилии на Азовском море появился новый катер
Новый катер появился в украинской флотилии на Азовском море.
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие
Израиль уверен в своей безопасности и без американских военных в Сирии
По словам главы израильского генштаба Гади Айзенкота, Израиль на протяжение десятилетий обеспечивал свою безопасность в одиночку.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
В Сети появились кадры попадания ПТУР в сделанный в США БМП LAV-25
Недавно в Сети опубликовали видеозапись боевых действий в Йемене, на кадрах которой можно увидеть попадание ракетного снаряда по произведенному в США БМП LAV-25.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Братья-близнецы из Татарстана добились призыва в армию вне очереди
Братья-близнецы из Татарстана Анатолий и Николай Давыдовы добились призыва на военную службу вне очереди, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Индия провела успешные испытания ядерной баллистической ракеты Agni-IV
Корреспонденты информационного агентства ТАСС со ссылкой на телевизионный канал NDTV в воскресенье, 23 декабря, рассказали о том, что сегодня Индия совершила успешный пуск с полигона, расположенного на острове Абдул Калам в Бенагльском заливе у побережья восточного штата Одиша, баллистической ракеты Agni-IV.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Неожиданные находки: САА обнаружила тайник боевиков в Эль-Кунейтре
В провинции Эль-Кунейтра военнослужащие Сирийской Арабской Армии (САА) обнаружили очередной тайник террористов с оружием производства США и Израиля.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
ВСУ готовят провокацию с боеприпасами, похожими на сделанные в ДНР
Украинские силовики могут использовать для провокации на химических предприятиях Донбасса боеприпасы ракетного комплекса, аналогичные производимым только в ДНР.
Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие
В США назвали главного претендента на пост министра обороны
Как передает Life, также в числе фаворитов на пост министра — действующий министр ВМС США, главный специалист по военно-морской логистике Ричард Спенсер и министр ВВС США Хизер Уилсон.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Военный корабль Венесуэлы прогнал судно ExxonMobil от берегов Гайаны
Военный корабль Венесуэлы прервал работу по добыче нефти научно-исследовательского судна Ramform Tethys, нанятого американской нефтедобывающей компанией ExxonMobil, сообщило 22 декабря информагентство Associated Press.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие
Американская артиллерия собралась «перегнать» Россию
Догнать и перегнать Россию – задача артиллерии США В статье американского военного эксперта Криса Осборна («Warrior Maven») утверждается, что вооруженными силами США достигнуты новые вершины в развитии артиллерийских орудий.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Британский корабль не пойдёт к месту керченского инцидента
Сообщается также, что британский корабль HMS Echo не намерен проследовать в то место, где произошёл инцидент с военными Украины.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Новейшие Су-34 преодолели ПВО «противника» на минимальной высоте и уклонились от атаки: видео
Прежде чем поразить цели на полигоне, экипажи 24 и 34 «сушек» преодолели системы противовоздушной обороны, выполнив противоракетное маневрирование и полет на предельно малых высотах.
Обновлено вчера в 07:05