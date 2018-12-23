с чего всё началось

Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик, посвященный 104-летию со дня образования российской дальней авиации. На видео представлены кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.

Армия и оружие Армия и оружие WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Армия и оружие Армия и оружие Уайтхолл: «Аль-Каида» планирует новые атаки против самолетов Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в России) возрождается и планирует новые атаки против самолетов и аэропортов.

Армия и оружие Армия и оружие Испытания двух американских «царь-бомб» показали на видео В сети появилось видео, на котором запечатлены испытания двух американских сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Армия и оружие Армия и оружие В украинской флотилии на Азовском море появился новый катер Новый катер появился в украинской флотилии на Азовском море.

Армия и оружие Армия и оружие Израиль уверен в своей безопасности и без американских военных в Сирии По словам главы израильского генштаба Гади Айзенкота, Израиль на протяжение десятилетий обеспечивал свою безопасность в одиночку.

Армия и оружие Армия и оружие В Сети появились кадры попадания ПТУР в сделанный в США БМП LAV-25 Недавно в Сети опубликовали видеозапись боевых действий в Йемене, на кадрах которой можно увидеть попадание ракетного снаряда по произведенному в США БМП LAV-25.

Армия и оружие Армия и оружие Братья-близнецы из Татарстана добились призыва в армию вне очереди Братья-близнецы из Татарстана Анатолий и Николай Давыдовы добились призыва на военную службу вне очереди, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Армия и оружие Армия и оружие Индия провела успешные испытания ядерной баллистической ракеты Agni-IV Корреспонденты информационного агентства ТАСС со ссылкой на телевизионный канал NDTV в воскресенье, 23 декабря, рассказали о том, что сегодня Индия совершила успешный пуск с полигона, расположенного на острове Абдул Калам в Бенагльском заливе у побережья восточного штата Одиша, баллистической ракеты Agni-IV.

Армия и оружие Армия и оружие Неожиданные находки: САА обнаружила тайник боевиков в Эль-Кунейтре В провинции Эль-Кунейтра военнослужащие Сирийской Арабской Армии (САА) обнаружили очередной тайник террористов с оружием производства США и Израиля.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ готовят провокацию с боеприпасами, похожими на сделанные в ДНР Украинские силовики могут использовать для провокации на химических предприятиях Донбасса боеприпасы ракетного комплекса, аналогичные производимым только в ДНР.

Армия и оружие Армия и оружие В США назвали главного претендента на пост министра обороны Как передает Life, также в числе фаворитов на пост министра — действующий министр ВМС США, главный специалист по военно-морской логистике Ричард Спенсер и министр ВВС США Хизер Уилсон.

Армия и оружие Армия и оружие Военный корабль Венесуэлы прогнал судно ExxonMobil от берегов Гайаны Военный корабль Венесуэлы прервал работу по добыче нефти научно-исследовательского судна Ramform Tethys, нанятого американской нефтедобывающей компанией ExxonMobil, сообщило 22 декабря информагентство Associated Press.

Армия и оружие Армия и оружие Американская артиллерия собралась «перегнать» Россию Догнать и перегнать Россию – задача артиллерии США В статье американского военного эксперта Криса Осборна («Warrior Maven») утверждается, что вооруженными силами США достигнуты новые вершины в развитии артиллерийских орудий.

Армия и оружие Армия и оружие Британский корабль не пойдёт к месту керченского инцидента Сообщается также, что британский корабль HMS Echo не намерен проследовать в то место, где произошёл инцидент с военными Украины.