Армия и оружие

Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95
Российская газета
03:25

Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик, посвященный 104-летию со дня образования российской дальней авиации. На видео представлены кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.
Российская газета03:25
с чего всё началось
"Сегодня на вооружении дальней авиации находятся модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78 и другие виды авиационной техники", - отмечает Минобороны РФ
.
Российская газета03:25

Подробнее о событии

Минобороны опубликовало видео с полетами ракетоносцев Дальней авиации

ТАСС04:00

Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95

Российская газета03:25

Минобороны опубликовало видео с учений Ту-160 и Ту-95

Известия02:59

Минобороны показало видео с кадрами учений Ту-95 и Ту-160

РЕН ТВ01:44

Минобороны показало видео с учений Ту‐160 и Ту‐95

Телеканал 360°01:41

Минобороны опубликовало видео с учений Ту-160 и Ту-95

РИА Новости00:07

В Минобороны рассказали об особенностях подготовки летчиков дальней авиации в этом году

ТК Звезда00:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Армия и оружие

WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии

Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Уайтхолл: «Аль-Каида» планирует новые атаки против самолетов

Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в России) возрождается и планирует новые атаки против самолетов и аэропортов.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

Испытания двух американских «царь-бомб» показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлены испытания двух американских сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

В украинской флотилии на Азовском море появился новый катер

Новый катер появился в украинской флотилии на Азовском море.
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие

Израиль уверен в своей безопасности и без американских военных в Сирии

По словам главы израильского генштаба Гади Айзенкота, Израиль на протяжение десятилетий обеспечивал свою безопасность в одиночку.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

В Сети появились кадры попадания ПТУР в сделанный в США БМП LAV-25

Недавно в Сети опубликовали видеозапись боевых действий в Йемене, на кадрах которой можно увидеть попадание ракетного снаряда по произведенному в США БМП LAV-25.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Братья-близнецы из Татарстана добились призыва в армию вне очереди

Братья-близнецы из Татарстана Анатолий и Николай Давыдовы добились призыва на военную службу вне очереди, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Индия провела успешные испытания ядерной баллистической ракеты Agni-IV

Корреспонденты информационного агентства ТАСС со ссылкой на телевизионный канал NDTV в воскресенье, 23 декабря, рассказали о том, что сегодня Индия совершила успешный пуск с полигона, расположенного на острове Абдул Калам в Бенагльском заливе у побережья восточного штата Одиша, баллистической ракеты Agni-IV.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Неожиданные находки: САА обнаружила тайник боевиков в Эль-Кунейтре

В провинции Эль-Кунейтра военнослужащие Сирийской Арабской Армии (САА) обнаружили очередной тайник террористов с оружием производства США и Израиля.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

ВСУ готовят провокацию с боеприпасами, похожими на сделанные в ДНР

Украинские силовики могут использовать для провокации на химических предприятиях Донбасса боеприпасы ракетного комплекса, аналогичные производимым только в ДНР.
Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие

В США назвали главного претендента на пост министра обороны

Как передает Life, также в числе фаворитов на пост министра — действующий министр ВМС США, главный специалист по военно-морской логистике Ричард Спенсер и министр ВВС США Хизер Уилсон.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие

Военный корабль Венесуэлы прогнал судно ExxonMobil от берегов Гайаны

Военный корабль Венесуэлы прервал работу по добыче нефти научно-исследовательского судна Ramform Tethys, нанятого американской нефтедобывающей компанией ExxonMobil, сообщило 22 декабря информагентство Associated Press.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие

Американская артиллерия собралась «перегнать» Россию

Догнать и перегнать Россию – задача артиллерии США В статье американского военного эксперта Криса Осборна («Warrior Maven») утверждается, что вооруженными силами США достигнуты новые вершины в развитии артиллерийских орудий.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Британский корабль не пойдёт к месту керченского инцидента

Сообщается также, что британский корабль HMS Echo не намерен проследовать в то место, где произошёл инцидент с военными Украины.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

Новейшие Су-34 преодолели ПВО «противника» на минимальной высоте и уклонились от атаки: видео

Прежде чем поразить цели на полигоне, экипажи 24 и 34 «сушек» преодолели системы противовоздушной обороны, выполнив противоракетное маневрирование и полет на предельно малых высотах.
Обновлено вчера в 07:05
ещё по теме
Ту-160
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Главный конструктор - В. И. Близнюк.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное