Армия и оружие

Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95
Российская газета
03:25

Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик, посвященный 104-летию со дня образования российской дальней авиации. На видео представлены кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.
Российская газета03:25
с чего всё началось
"Сегодня на вооружении дальней авиации находятся модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78 и другие виды авиационной техники", - отмечает Минобороны РФ
.
Российская газета03:25

Подробнее о событии

Минобороны опубликовало видео с полетами ракетоносцев Дальней авиации

ТАСС04:00

Минобороны опубликовало видео с учений Ту-160 и Ту-95

Известия02:59

Минобороны показало видео с кадрами учений Ту-95 и Ту-160

РЕН ТВ01:44

Минобороны показало видео с учений Ту‐160 и Ту‐95

Телеканал 360°01:41

В Сети появилось видео с полетами ракетоносцев Дальней авиации России

Слово и Дело04:36

Минобороны опубликовало видео с учений Ту-160 и Ту-95

РИА Новости00:07

В Минобороны рассказали об особенностях подготовки летчиков дальней авиации в этом году

ТК Звезда00:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Армия и оружие

WP узнала о беседе Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии

Американский лидер Дональд Трамп действительно принял окончательное решение о выводе войск из Сирии в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, несмотря на то что ранее Белый дом опровергал такую информацию, написало издание The Washington Post.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

МВД Британии: террористы готовятся сбивать гражданские самолёты

Боевики группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) осваивают технические средства, позволяющие сбивать пассажирские самолеты на британской территории, приводит газета Sunday Times заявление замглавы МФД Великобритании Бена Уолесса.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

В Сети появилось видео испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 MOP

С недавних пор в Сети можно найти видео, на которых запечатлены испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Индия испытала ядерную баллистическую ракету

Успешный запуск стратегической баллистической ракеты Agni-IV, способной нести ядерную боеголовку, осуществила сегодня Индия.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Новый катер появился в украинской флотилии на Азовском море

Малый пограничный катер проекта UMS-1000 PC 12 M-2 появился у мариупольского отряда морской охраны государственной погранслужбы Украины.
Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие

Американская артиллерия собралась «перегнать» Россию

Догнать и перегнать Россию – задача артиллерии США В статье американского военного эксперта Криса Осборна («Warrior Maven») утверждается, что вооруженными силами США достигнуты новые вершины в развитии артиллерийских орудий.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Военный корабль Венесуэлы прогнал судно ExxonMobil от берегов Гайаны

Военный корабль Венесуэлы прервал работу по добыче нефти научно-исследовательского судна Ramform Tethys, нанятого американской нефтедобывающей компанией ExxonMobil, сообщило 22 декабря информагентство Associated Press.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие

«Заварушка» в Хаджинском кармане: САА готовится форсировать Евфрат

В рамках подготовки к столкновениям с боевиками террористической группировки «Исламское государство»*, которые занимают территории Хаджинского кармана, правительственными войсками для дальнейшего форсирования реки Евфрат в район города Абу-Кемаль были доставлены катера и понтонные мосты, принадлежащие российским силам, передает Twitter-канал VivaRevolt.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Попадание ПТУР в БМП LAV-25 производства США сняли на видео

Несколько дней назад в Сети появилось видео с очередными кадрами боевых действий в Йемене.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Источник рассказал об «аномальной тишине» со стороны ВСУ

В соцсетях пользователи сообщают, что действительно, никакого движения техники с украинской стороны не было.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Безоговорочный фурор: Китай тестирует российские «Триумфы»

Сегодня стало известно о том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела успешные испытания одного из российских комплексов ПВО С-400 «Триумф» (по квалификации МО США и НАТО – SA-21 Growler), которые были поставлены в мае 2018 года.
Обновлено вчера в 10:18
Армия и оружие

В Армении минометчики ЮВО совершенствуют контрбатарейную стрельбу

Всего к проведению контрбатарейных стрельб из минометов в Армении привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной специальной техники, в том числе комплексов разведки и беспилотных летательных аппаратов.
Обновлено вчера в 06:17
Армия и оружие

Определена дата первого полета транспортного самолета Ил-112В

Первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В состоится до февраля 2019 года.
Обновлено вчера в 08:16
Армия и оружие

Капсулу «Союза МС-09» доставят в Москву 24 декабря

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что транспортный самолет доставит капсулу космического корабля «Союз МС-09» из казахстанского города Жезказгана в Москву 24 декабря.
Обновлено вчера в 06:03
Армия и оружие

Новейшие Су-34 преодолели ПВО «противника» на минимальной высоте и уклонились от атаки: видео

Прежде чем поразить цели на полигоне, экипажи 24 и 34 «сушек» преодолели системы противовоздушной обороны, выполнив противоракетное маневрирование и полет на предельно малых высотах.
Обновлено вчера в 07:05
ещё по теме
Ту-160
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Главный конструктор - В. И. Близнюк.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное