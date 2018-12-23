Армия и оружие
Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95
Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95Российская газета03:25
Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик, посвященный 104-летию со дня образования российской дальней авиации. На видео представлены кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.
Российская газета03:25
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с чего всё началось
"Сегодня на вооружении дальней авиации находятся модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78 и другие виды авиационной техники", - отмечает Минобороны РФ.Российская газета03:25
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Армия и оружие
WP узнала о беседе Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии
Американский лидер Дональд Трамп действительно принял окончательное решение о выводе войск из Сирии в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, несмотря на то что ранее Белый дом опровергал такую информацию, написало издание The Washington Post.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
МВД Британии: террористы готовятся сбивать гражданские самолёты
Боевики группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) осваивают технические средства, позволяющие сбивать пассажирские самолеты на британской территории, приводит газета Sunday Times заявление замглавы МФД Великобритании Бена Уолесса.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
В Сети появилось видео испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 MOP
С недавних пор в Сети можно найти видео, на которых запечатлены испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Индия испытала ядерную баллистическую ракету
Успешный запуск стратегической баллистической ракеты Agni-IV, способной нести ядерную боеголовку, осуществила сегодня Индия.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Новый катер появился в украинской флотилии на Азовском море
Малый пограничный катер проекта UMS-1000 PC 12 M-2 появился у мариупольского отряда морской охраны государственной погранслужбы Украины.
Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие
Американская артиллерия собралась «перегнать» Россию
Догнать и перегнать Россию – задача артиллерии США В статье американского военного эксперта Криса Осборна («Warrior Maven») утверждается, что вооруженными силами США достигнуты новые вершины в развитии артиллерийских орудий.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Военный корабль Венесуэлы прогнал судно ExxonMobil от берегов Гайаны
Военный корабль Венесуэлы прервал работу по добыче нефти научно-исследовательского судна Ramform Tethys, нанятого американской нефтедобывающей компанией ExxonMobil, сообщило 22 декабря информагентство Associated Press.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие
«Заварушка» в Хаджинском кармане: САА готовится форсировать Евфрат
В рамках подготовки к столкновениям с боевиками террористической группировки «Исламское государство»*, которые занимают территории Хаджинского кармана, правительственными войсками для дальнейшего форсирования реки Евфрат в район города Абу-Кемаль были доставлены катера и понтонные мосты, принадлежащие российским силам, передает Twitter-канал VivaRevolt.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Попадание ПТУР в БМП LAV-25 производства США сняли на видео
Несколько дней назад в Сети появилось видео с очередными кадрами боевых действий в Йемене.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Источник рассказал об «аномальной тишине» со стороны ВСУ
В соцсетях пользователи сообщают, что действительно, никакого движения техники с украинской стороны не было.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Безоговорочный фурор: Китай тестирует российские «Триумфы»
Сегодня стало известно о том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела успешные испытания одного из российских комплексов ПВО С-400 «Триумф» (по квалификации МО США и НАТО – SA-21 Growler), которые были поставлены в мае 2018 года.
Обновлено вчера в 10:18
Армия и оружие
В Армении минометчики ЮВО совершенствуют контрбатарейную стрельбу
Всего к проведению контрбатарейных стрельб из минометов в Армении привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной специальной техники, в том числе комплексов разведки и беспилотных летательных аппаратов.
Обновлено вчера в 06:17
Армия и оружие
Определена дата первого полета транспортного самолета Ил-112В
Первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В состоится до февраля 2019 года.
Обновлено вчера в 08:16
Армия и оружие
Капсулу «Союза МС-09» доставят в Москву 24 декабря
В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что транспортный самолет доставит капсулу космического корабля «Союз МС-09» из казахстанского города Жезказгана в Москву 24 декабря.
Обновлено вчера в 06:03
Армия и оружие
Новейшие Су-34 преодолели ПВО «противника» на минимальной высоте и уклонились от атаки: видео
Прежде чем поразить цели на полигоне, экипажи 24 и 34 «сушек» преодолели системы противовоздушной обороны, выполнив противоракетное маневрирование и полет на предельно малых высотах.
Обновлено вчера в 07:05