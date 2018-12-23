Армия и оружие

Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95
Российская газета
03:25

Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик, посвященный 104-летию со дня образования российской дальней авиации. На видео представлены кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.
Российская газета03:25
с чего всё началось
"Сегодня на вооружении дальней авиации находятся модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78 и другие виды авиационной техники", - отмечает Минобороны РФ
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Российская газета03:25

Подробнее о событии

Минобороны опубликовало видео с полетами ракетоносцев Дальней авиации

ТАСС04:00

Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95

Российская газета03:25

Минобороны опубликовало видео с учений Ту-160 и Ту-95

Известия02:59

Минобороны показало видео с кадрами учений Ту-95 и Ту-160

РЕН ТВ01:44

Минобороны показало видео с учений Ту‐160 и Ту‐95

Телеканал 360°01:41

Минобороны опубликовало видео с учений Ту-160 и Ту-95

РИА Новости00:07

В Минобороны рассказали об особенностях подготовки летчиков дальней авиации в этом году

ТК Звезда00:30
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Армия и оружие

WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии

Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Уайтхолл: «Аль-Каида» планирует новые атаки против самолетов

Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в России) возрождается и планирует новые атаки против самолетов и аэропортов.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

Украинская флотилия на Азовском море получила новый катер

Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы Украины был укомплектован малым пограничным катером проекта UMS-1000 PC 12 M-2, передает "Украинский военный портал".
Обновлено в 00:58
Армия и оружие

В Сети появилось видео испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 MOP

С недавних пор в Сети можно найти видео, на которых запечатлены испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

В Сети появились кадры попадания ПТУР в сделанный в США БМП LAV-25

Недавно в Сети опубликовали видеозапись боевых действий в Йемене, на кадрах которой можно увидеть попадание ракетного снаряда по произведенному в США БМП LAV-25.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Индия испытала ядерную баллистическую ракету

Успешный запуск стратегической баллистической ракеты Agni-IV, способной нести ядерную боеголовку, осуществила сегодня Индия.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Военный корабль Венесуэлы прогнал судно ExxonMobil от берегов Гайаны

Военный корабль Венесуэлы прервал работу по добыче нефти научно-исследовательского судна Ramform Tethys, нанятого американской нефтедобывающей компанией ExxonMobil, сообщило 22 декабря информагентство Associated Press.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие

«Заварушка» в Хаджинском кармане: САА готовится форсировать Евфрат

В рамках подготовки к столкновениям с боевиками террористической группировки «Исламское государство»*, которые занимают территории Хаджинского кармана, правительственными войсками для дальнейшего форсирования реки Евфрат в район города Абу-Кемаль были доставлены катера и понтонные мосты, принадлежащие российским силам, передает Twitter-канал VivaRevolt.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Американская артиллерия собралась «перегнать» Россию

Догнать и перегнать Россию – задача артиллерии США В статье американского военного эксперта Криса Осборна («Warrior Maven») утверждается, что вооруженными силами США достигнуты новые вершины в развитии артиллерийских орудий.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

ВСУ готовят провокацию с боеприпасами, похожими на сделанные в ДНР

Украинские силовики могут использовать для провокации на химических предприятиях Донбасса боеприпасы ракетного комплекса, аналогичные производимым только в ДНР.
Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие

Синайский полуостров наводнили террористы

Египетский спецназ ликвидировал свыше десятка боевиков на севере Синайского полуострова.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые самолеты

В Севастополе после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома Бельбек совершили посадку первые боевые самолеты.
Обновлено вчера в 09:49
Армия и оружие

«Аномальная тишина»: ВСУ неожиданно прекратили обстрелы в Донбассе

Обновлено в 07:23
Армия и оружие

В Армении минометчики ЮВО совершенствуют контрбатарейную стрельбу

Всего к проведению контрбатарейных стрельб из минометов в Армении привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной специальной техники, в том числе комплексов разведки и беспилотных летательных аппаратов.
Обновлено вчера в 06:17
Армия и оружие

"Бить будем сильно, но аккуратно!": Игорь Коротченко дал практический совет на случай войны с Украиной - видео

Военный эксперт Игорь Коротченко в эфире программы "60 минут" дал практический совет о том, как России следует ответить в случае нападения Украины.
Обновлено в 08:54
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