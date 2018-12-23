Армия и оружие

Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95
Российская газета
03:25

Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик, посвященный 104-летию со дня образования российской дальней авиации. На видео представлены кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.
Российская газета03:25
с чего всё началось
"Сегодня на вооружении дальней авиации находятся модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78 и другие виды авиационной техники", - отмечает Минобороны РФ
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Российская газета03:25

Подробнее о событии

Минобороны опубликовало видео с полетами ракетоносцев Дальней авиации

ТАСС04:00

Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95

Российская газета03:25

Минобороны опубликовало видео с учений Ту-160 и Ту-95

Известия02:59

Минобороны показало видео с кадрами учений Ту-95 и Ту-160

РЕН ТВ01:44

Минобороны показало видео с учений Ту‐160 и Ту‐95

Телеканал 360°01:41

Минобороны опубликовало видео с учений Ту-160 и Ту-95

РИА Новости00:07

В Минобороны рассказали об особенностях подготовки летчиков дальней авиации в этом году

ТК Звезда00:30
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 05:58, Ашберн
Армия и оружие

WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии

Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

В Сети появилось видео испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 MOP

С недавних пор в Сети можно найти видео, на которых запечатлены испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Израиль уверен в своей безопасности и без американских военных в Сирии

По словам главы израильского генштаба Гади Айзенкота, Израиль на протяжение десятилетий обеспечивал свою безопасность в одиночку.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Индия испытала ракету «Агни-4», способную нести ядерный заряд

Индия в воскресенье провела очередное успешное испытание баллистической ракеты "Агни-4", способной нести ядерный заряд, говорится в полученном РИА Новости сообщении индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO, находится в подчинении минобороны страны).
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Новый катер появился в украинской флотилии на Азовском море

Малый пограничный катер проекта UMS-1000 PC 12 M-2 появился у мариупольского отряда морской охраны государственной погранслужбы Украины.
Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие

Военный корабль Венесуэлы прогнал судно ExxonMobil от берегов Гайаны

Военный корабль Венесуэлы прервал работу по добыче нефти научно-исследовательского судна Ramform Tethys, нанятого американской нефтедобывающей компанией ExxonMobil, сообщило 22 декабря информагентство Associated Press.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие

МВД Британии: исламисты планируют теракты в аэропортах Европы

О росте угрозы со стороны Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в частности, планирующихся исламистами терактах в аэропортах и самолетах, находящихся в Европе, заявил заместитель руководителя МВД Великобритании по вопросам безопасности Бен Уоллес, 23 декабря передает The Sunday Times.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Определена дата первого полета транспортного самолета Ил-112В

Первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В состоится до февраля 2019 года.
Обновлено вчера в 08:16
Армия и оружие

Реконструированный аэродром Севастополя принял первые истребители

Истребители Су-30М2 сегодня протестировали новую взлетно-посадочную полосу аэродрома Бельбек под Севастополем.
Обновлено вчера в 08:21
Армия и оружие

Американская артиллерия собралась «перегнать» Россию

Догнать и перегнать Россию – задача артиллерии США В статье американского военного эксперта Криса Осборна («Warrior Maven») утверждается, что вооруженными силами США достигнуты новые вершины в развитии артиллерийских орудий.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Капсулу «Союза МС-09» доставят в Москву 24 декабря

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что транспортный самолет доставит капсулу космического корабля «Союз МС-09» из казахстанского города Жезказгана в Москву 24 декабря.
Обновлено вчера в 06:03
Армия и оружие

В Армении минометчики ЮВО совершенствуют контрбатарейную стрельбу

Всего к проведению контрбатарейных стрельб из минометов в Армении привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной специальной техники, в том числе комплексов разведки и беспилотных летательных аппаратов.
Обновлено вчера в 06:17
Армия и оружие

Около 300 тысяч сирийских беженцев вернулись из Турции на родину

Почти 300 тысяч сирийских беженцев вернулись на родину из Турции, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Обновлено вчера в 08:35
Армия и оружие

Иран начал военные учения в районе Ормузского пролива

Обновлено в 00:06
Армия и оружие

На Тайване заявили, что Пекин ракетами угрожает за проведение референдума

В тайваньских СМИ появились публикации о том, что Пекин угрожает ракетами за проведённые выборы и референдум.
Обновлено вчера в 23:30
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Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Главный конструктор - В. И. Близнюк.
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