Армия и оружие

Минобороны РФ: США препятствуют расследованию химатаки в Алеппо
Вести.Ru
15:41

Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.
Вести.Ru15:41

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Минобороны РФ: США препятствуют расследованию химатаки в Алеппо

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В Минобороны РФ прокомментировали заявления Госдепа по химатаке в Алеппо

РИА Новости15:30
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Армия и оружие

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Армия и оружие

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Армия и оружие

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Президент США Дональд Трамп принял решение выдвинуть на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских вооруженных сил генерала Марка Милли.
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Армия и оружие

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Соединенные Штаты заблокировали сделку Израиля и Хорватии по продаже последней истребителей F-16 американского производства, прошедших израильскую модернизацию, сообщает американское интернет-издание Axios со ссылкой на официальные источники в Тель-Авиве.
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Армия и оружие

Сегодня в Анкаре Турция и США обсудят Сирию

Сегодня, 7 декабря, делегации Турции и США проведут в Анкаре 3-е заседание совместной рабочей группы по Сирии.
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Армия и оружие

В Военной академии связи прошел выпуск 7-ой научной роты

В научной роте состоялось праздничное мероприятие, посвященное торжественной отправке операторов 7-го призыва, выслуживших установленный срок военной службы по призыву.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

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Армия и оружие

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