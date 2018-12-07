Армия и оружие
Минобороны РФ: США препятствуют расследованию химатаки в Алеппо
Минобороны РФ: США препятствуют расследованию химатаки в АлеппоВести.Ru15:41
Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.
Вести.Ru15:41
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Армия и оружие
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WP назвала кандидата Трампа на пост главы Комитета начштабов
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Самый грузоподъемный понтонный мост в мире поступит в войска ЦВО до конца года
До конца года в ЦВО будет сформирован батальон новейших понтонных парков ПП-2005.
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