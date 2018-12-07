Армия и оружие

Минобороны РФ: США препятствуют расследованию химатаки в Алеппо
Вести.Ru
15:41

Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.
Вести.Ru15:41

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Минобороны РФ: Провокации «Белых касок» в Алеппо сдали западных покровителей

РЕН ТВ19:14

Минобороны ответило на обвинения Госдепа в «фальсификации» химатаки в Сирии

RT на русском17:25

Минобороны РФ: США хотят повлиять на расследование ОЗХО о применении химоружия в Алеппо

Коммерсантъ16:00

Минобороны ответило на обвинения США в инсценировке химатаки в Алеппо

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Минобороны: США препятствуют расследованию химатаки в Алеппо

РИА Новости15:30

Минобороны: заявления госдепа шли в одно время с поставками химикатов боевикам в Сирии

Газета.Ru15:28

Минобороны: у РФ есть доказательства применения боевиками в Алеппо химоружия

ТАСС15:20
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 20:27, Ашберн
Армия и оружие

В ДНР заявили о готовящейся провокации ВСУ с химоружием в Донбассе

Украинские силовики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в Донбассе по модели "Белых касок" в Сирии, рассказали в командовании ДНР.
Обновлено в 18:17
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Концертом отметили 101 летний юбилей МВОКУ

На сцене концертного зала «Вегас Сити Холл» прошёл праздничный концерт в честь 101-летия Московского высшего общевойскового командного училища.
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Автомат ШАК-12 – валит с первого попадания

Обновлено в 20:01
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Новейший истребитель Китая обнаружили в США

В 2017 году новый самолёт был принят на вооружение ВВС НОАК.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

WP назвала кандидата Трампа на пост главы Комитета начштабов

Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских ВС генерала Марка Милли.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие

Военные моряки Канады конфисковали более 17 тонн кокаина

Обновлено в 19:33
Армия и оружие

Крымских срочников впервые отправили служить на Северный флот

Обновлено в 11:01
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В феврале 2019 года в Самарской области пройдут крупные военные учения

В 2019 году на полигонах Поволжья пройдет больше 20 учений второй гвардейской общевойсковой армии.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

В НАТО признали уязвимость перед российскими комплексами РЭБ

Эксперты НАТО признали уязвимость своих средств коммуникации и цифровой инфраструктуры перед российскими комплексами радиоэлектронной борьбы.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие

Для российских десантников разработают новые парашюты

Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Минобороны Украины анонсировало новые провокации в Керченском проливе

Обновлено в 09:57
Армия и оружие

Минобороны опубликовало уникальные кадры посадки Су-34

Источник видеозаписи: youtube.com / Минобороны России Стоит отметить, что истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых погодных условиях.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие

США заблокировали продажу Израилем истребителей F-16 Хорватии

Соединенные Штаты заблокировали сделку Израиля и Хорватии по продаже последней истребителей F-16 американского производства, прошедших израильскую модернизацию, сообщает американское интернет-издание Axios со ссылкой на официальные источники в Тель-Авиве.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

Министр обороны Турции призвал США отказаться от помощи террористам

Анкара призывает США положить конец связям с террористической организацией YPG/PKK и отказаться от установления наблюдательных пунктов вдоль сирийско-турецкой границы.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие

Самый грузоподъемный понтонный мост в мире поступит в войска ЦВО до конца года

До конца года в ЦВО будет сформирован батальон новейших понтонных парков ПП-2005.
Обновлено в 17:54
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