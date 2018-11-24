Армия и оружие

Минобороны: НАТО под видом учений стягивает войска к границам России
Газета.Ru
15:05

НАТО под предлогом проведения учений в приграничных с Россией странах стягивает войска к российским границам, приводит ФАН слова заместителя министра обороны РФ Александра Фомина.
Газета.Ru15:05

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Минобороны: НАТО под видом учений стягивает войска к границам России

Газета.Ru15:05

Минобороны: НАТО под прикрытием военных учений концентрирует войска и технику у российских границ

Эхо Москвы13:01

В Минобороны сообщили о сборе войск НАТО у границ России под видом учений

РБК12:53

Минобороны: НАТО под видом учений концентрирует войска у российских границ

РИА Новости11:49

Минобороны РФ: страны НАТО под видом учений стягивают свои войска к границам России

ТАСС11:43

Минобороны: НАТО под видом учений концентрирует войска вблизи границ России

RT на русском11:34

Минобороны РФ: НАТО концентрирует войска у российских границ под видом учений

РЕН ТВ11:24
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Армия и оружие

Россия ограничит проход по Севморпути для иностранных военных кораблей

Обновлено в 16:26
Армия и оружие

В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению

По данным разведки самопровозглашенной ДНР, речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие

США намерены предложить Турции альтернативу С-400

Чтобы убедить Турцию от покупки российских систем ПВО С-400, Пентагон предложит Анкаре американские системы ПВО и ПРО, совместимые с другими системами НАТО.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Путин заявил, что виновные в химатаке Алеппо должны быть наказаны

Напомним, что 24 ноября террористы запрещенной в России организации «Джабхат ан-Нусра» обстреляли жилые кварталы Алеппо.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

ЦАХАЛ: Сирийская ракета упала на Голанские высоты

Представитель ЦАХАЛ заявил, что сирийская ракета класс «воздух-воздух» упала на Голанские высоты. Снаряд упал на открытой территории.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие

Новейшая РЛС «Контейнер» заступает на боевое дежурство в Мордовии

РЛС позволит обнаруживать воздушные цели на удалении до 2500 километров Загоризонтная РЛС нового поколения "Контейнер" заступает на дежурство первого декабря в Мордовии.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

Военная академия РВСН проведет День открытых дверей

В День открытых дверей будущим абитуриентам и гостям академии покажут обновленную инфраструктуру учебного заведения: новые спортивные комплексы, места для проживания курсантов (казармы и общежитие), различные аудитории.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие

National Interest оценил новый автомат Калашникова

Обновлено в 11:45
Армия и оружие

Задержанные в Керченском проливе были участниками АТО в Донбассе

Задержанные 25 ноября в Керченском проливе сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) были участниками АТО в Донбассе.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие

Украина ограничила иностранцам въезд в ДНР и ЛНР

Украина ограничила въезд на территорию неподконтрольных ей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие

Россия модернизирует реактивные системы залпового огня

Ранее начальник ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что в 2018 году начнется плановое перевооружение с РСЗО крупного калибра «Смерч» на модернизированные реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».
Обновлено в 09:48
Армия и оружие

AP: контингент войск США на границе с Мексикой будет сокращен

Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Бронетранспортеры исполнили вальс в честь Дня морпехов в Балтийске

Современные бронетранспортеры БТР-82А исполнили вальс в честь Дня морской пехоты России на центральной площади Балтийска.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие

Будущие гвардейцы выполнили первые боевые стрельбы под Волгоградом

Обновлено в 13:07
Армия и оружие

Священники Украинской Православной Церкви освятили комплексы С-400 в Крыму

Примечательно, что в пятницу, 30 ноября, священники канонической Украинской Православной Церкви освятили зенитно-ракетный комплекс.
Обновлено в 14:01
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