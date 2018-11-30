Североатлантический альянс под предлогом проведения военных маневров концентрирует войска и тяжелую технику в странах, граничащих с Россией, заявил 30 ноября заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин.

Минобороны: НАТО под предлогом учений усиливает войска у границ России

Армия и оружие Армия и оружие Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению По данным разведки самопровозглашенной ДНР, речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года.

Армия и оружие Армия и оружие Противовоздушную оборону Крыма укрепят дивизионом ЗРПК «Панцирь-С» На вооружение зенитно-ракетных подразделений Южного военного округа в Крыму, современные комплексы ПВО «Панцирь-С» поступили в рамках программы перевооружения.

Армия и оружие Армия и оружие Путин заявил, что виновные в химатаке Алеппо должны быть наказаны Напомним, что 24 ноября террористы запрещенной в России организации «Джабхат ан-Нусра» обстреляли жилые кварталы Алеппо.

Армия и оружие Армия и оружие США намерены предложить Турции альтернативу С-400 Чтобы убедить Турцию от покупки российских систем ПВО С-400, Пентагон предложит Анкаре американские системы ПВО и ПРО, совместимые с другими системами НАТО.

Армия и оружие Армия и оружие ЦАХАЛ: Сирийская ракета упала на Голанские высоты Представитель ЦАХАЛ заявил, что сирийская ракета класс «воздух-воздух» упала на Голанские высоты. Снаряд упал на открытой территории.

Армия и оружие Армия и оружие Три российских военных спутника вывели на орбиту

Армия и оружие Армия и оружие National Interest оценил новый автомат Калашникова

Армия и оружие Армия и оружие Украина ограничила въезд иностранцев в ДНР и ЛНР В связи с введением в некоторых регионах Украины режима военного положения Киев ограничил въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию (так в Киеве называют самопровозглашенные Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) народные республики).

Армия и оружие Армия и оружие Россия модернизирует реактивные системы залпового огня Ранее начальник ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что в 2018 году начнется плановое перевооружение с РСЗО крупного калибра «Смерч» на модернизированные реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

Армия и оружие Армия и оружие Задержанные в Керченском проливе были участниками АТО в Донбассе Задержанные 25 ноября в Керченском проливе сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) были участниками АТО в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Будущие гвардейцы выполнили первые боевые стрельбы под Волгоградом

Армия и оружие Армия и оружие Самый большой в мире музей военной авиации появится в парке «Патриот» В ближайшее время Министерство обороны России приступит к постройке самого крупного музея военной авиационной техники в мире.

Армия и оружие Армия и оружие США нанесли удар по террористам из «Аль-Каиды» в Ливии ВВС США нанесли удар в Ливии по террористам из группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба" (АКСИМ, запрещена в РФ), уничтожив по меньшей мере 11 боевиков и три автомобиля.