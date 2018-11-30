Армия и оружие
Минобороны: НАТО под предлогом учений усиливает войска у границ России
Минобороны: НАТО под предлогом учений усиливает войска у границ РоссииREGNUM12:54
Североатлантический альянс под предлогом проведения военных маневров концентрирует войска и тяжелую технику в странах, граничащих с Россией, заявил 30 ноября заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин.
REGNUM12:54
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 13:53, Ашберн
Армия и оружие
Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению
По данным разведки самопровозглашенной ДНР, речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года.
Обновлено в 13:27
Армия и оружие
Противовоздушную оборону Крыма укрепят дивизионом ЗРПК «Панцирь-С»
На вооружение зенитно-ракетных подразделений Южного военного округа в Крыму, современные комплексы ПВО «Панцирь-С» поступили в рамках программы перевооружения.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Путин заявил, что виновные в химатаке Алеппо должны быть наказаны
Напомним, что 24 ноября террористы запрещенной в России организации «Джабхат ан-Нусра» обстреляли жилые кварталы Алеппо.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
США намерены предложить Турции альтернативу С-400
Чтобы убедить Турцию от покупки российских систем ПВО С-400, Пентагон предложит Анкаре американские системы ПВО и ПРО, совместимые с другими системами НАТО.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие
ЦАХАЛ: Сирийская ракета упала на Голанские высоты
Представитель ЦАХАЛ заявил, что сирийская ракета класс «воздух-воздух» упала на Голанские высоты. Снаряд упал на открытой территории.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
Три российских военных спутника вывели на орбиту
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
National Interest оценил новый автомат Калашникова
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
Украина ограничила въезд иностранцев в ДНР и ЛНР
В связи с введением в некоторых регионах Украины режима военного положения Киев ограничил въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию (так в Киеве называют самопровозглашенные Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) народные республики).
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
Россия модернизирует реактивные системы залпового огня
Ранее начальник ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что в 2018 году начнется плановое перевооружение с РСЗО крупного калибра «Смерч» на модернизированные реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
Задержанные в Керченском проливе были участниками АТО в Донбассе
Задержанные 25 ноября в Керченском проливе сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) были участниками АТО в Донбассе.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Будущие гвардейцы выполнили первые боевые стрельбы под Волгоградом
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
Самый большой в мире музей военной авиации появится в парке «Патриот»
В ближайшее время Министерство обороны России приступит к постройке самого крупного музея военной авиационной техники в мире.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
США нанесли удар по террористам из «Аль-Каиды» в Ливии
ВВС США нанесли удар в Ливии по террористам из группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба" (АКСИМ, запрещена в РФ), уничтожив по меньшей мере 11 боевиков и три автомобиля.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
Первые новобранцы из Хакасии отправились на военную службу
Сегодня со сборного пункта в Хакасии отправились на военную службу по призыву 71 человек (это практически 10% от имеющегося на текущую призывную кампанию задания).
Обновлено в 09:11