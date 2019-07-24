Армия и оружие

Минобороны КНР: Китай продолжит укреплять военное взаимодействие с РФREGNUM 00:42

Вооруженные силы России и Китая продолжат укреплять взаимодействие и осуществлять совместные операции, заявил 24 июля официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.
Читать в источнике
Обсудить2

Подробнее о событии

Китай захотел продолжать сотрудничество с Россией в военной сфере

Lenta.ru01:21

Пекин объяснил появление самолетов России и КНР над Японским морем

РБК01:06

Минобороны Китая заявило, что продолжит совместные операции с Россией

ТАССвчера в 23:47

Китай опроверг заявление о нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Московский Комсомолецвчера в 23:55

В Минобороны Китая прокомментировали инцидент с Южной Кореей над Японским морем

Комсомольская правдавчера в 23:36

Китай и Россия продолжат укреплять военное взаимодействие, заявили в Пекине

РИА Новости00:01

В КНР оценили заявления о нарушении воздушного пространства Южной Кореи

RT на русскомвчера в 22:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

В Хабаровском крае объявят траур по погибшим при пожаре в лагере детям

Обновлено вчера в 06:03
Футбол

Лионель Месси дисквалифицирован на один матч

В матче за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили Лионель Месси повздорил с чилийским полузащитником Гари Меделем.
Обновлено в 01:01
Единоборства

Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью Дадашева

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился мнением относительно смерти российского боксера первого полусреднего веса Максима Дадашева.
Обновлено вчера в 19:22
Общество

Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России

Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина

Обновлено вчера в 06:28
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Политика

В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Общество

Двенадцать районов Сахалина окажутся под воздействием циклона

Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Обновлено в 01:09
Политика

Постпред России назвал условие для улучшения отношений с Евросоюзом

Ранее в МИД России заявили о стремлении некоторых политических сил в ЕС к демонизации Москвы и сохранению ненормального состояния двусторонних отношений.
Обновлено в 01:20
Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено вчера в 16:00
Энергетика

Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»

Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Китай выступает за полный запрет ядерного оружия

«Китай выступает за окончательный и полный запрет, а также полное уничтожение ядерного оружия»,— отмечается в документе (цитата по ТАСС).
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Мужчина спустя 12 лет сознался в убийстве девушки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина признан виновным в убийстве, совершённом 12 лет назад, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Россия выразила «глубокое сожаление» в связи с нарушением воздушной границы Южной Кореи

Представитель президента Южной Кореи Юн До Хан заявил, что Россия выразила «глубокое сожаление» в связи с инцидентом с российским бомбардировщиком накануне.
Обновлено в 01:34
Наука

В желудке тихоходки обнаружили загадочные кристаллы

Обновлено вчера в 11:01
Политика

Сотрудник аппарата экс-канцлера Австрии попал «на карандаш»

В уничтожении улик заподозрили сотрудника аппарата экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца, пишет «Falter».
Обновлено вчера в 22:12
Политика

В Латвии главу МВД раскритиковали за поход на концерт Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с жесткой критикой министра внутренних дел страны Сандиса Гиргена, который в Юрмале сходил на концерт российского исполнителя Григория Лепса, сообщает издание Jauns.lv.
Обновлено вчера в 20:12
Кино

Вайтити показал трейлер сатирической комедии «Кролик ДжоДжо»

Обновлено в 01:11
Музыка

Лоза раскритиковал исполнение Metallica песни «Группа крови»

Обновлено вчера в 16:23
Транспорт

Названы основные причины опозданий туристов в аэропорты

Выяснилось, что самыми частыми причинами стали пробки, ремонт дорог или ДТП. С такой проблемой сталкивались 43% респондентов.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Вертолет с россиянами разбился в Италии

Обновлено вчера в 11:39
Футбол

«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина

Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
Обновлено вчера в 16:04
Экономика

ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе

Президент ExxonMobil Russia Inc. Гленн Уоллер обратился с письмом к правительству с просьбой изменить для нее правила работы в России, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 19:49
Политика

Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро

Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие

Огненный ливень. На что способны новые пушки для российской бронетехники

"Кинжал" для "Арматы" Со времен СССР технику Сухопутных войск и ВДВ оснащают тремя типами скорострельных пушек.
Обновлено в 01:00
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
ещё по теме
Главное