Армия и оружие
Минобороны КНР: Китай продолжит укреплять военное взаимодействие с РФREGNUM 00:42
Вооруженные силы России и Китая продолжат укреплять взаимодействие и осуществлять совместные операции, заявил 24 июля официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.
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