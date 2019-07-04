Происшествия
Минобороны Белоруссии назвало причины ЧП с салютами в МинскеRT на русском 05:18
Пресс-служба Министерства обороны Белоруссии заявила, что предположительной причиной взрывов фейерверков в Минске, в результате которых есть пострадавшие и погибшие, являются некачественные заряды одного из калибров пиротехники.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:59, Вашингтон
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:59, Вашингтон
Происшествия
На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей
Обновлено в 05:04
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Футбол
Кварацхелия присоединился к «Рубину»
В составе «Рубина» тренируется полузащитник Хвича Кварацхелия, выступавший во второй половине прошлого сезона за московский «Локомотив» на правах аренды.
Обновлено в 05:33
Футбол
«Верона» согласовала условия с защитником «Спартака» Боккетти
Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил на своем сайте, что итальянский клуб "Верона" согласовал с 32-летним защитником московского "Спартака" Сальваторе Боккетти условия.
Обновлено в 05:44
Политика
Шойгу назвал причину аварии на глубоководном аппарате ВМФ
Обновлено в 03:02
Общество
Дамбу в Тулуне строил отец замгубернатора региона
Строительство дамбы в Тулуне вела с 2007 по 2009 год вела компания «Ремонт зданий и сооружений» из города Шелехов, директором которой был отец нынешнего замгубернатора Иркутской области Руслана Болотова Николай.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок
Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:34
Экономика
В России снизилась деловая активность впервые с 2016 года
Деловая активность обрабатывающих отраслей и сфер услуг в России упала ниже критического показателя: в июне 2019 года совокупный индекс PMI упал до 49,2 пункта.
Обновлено в 04:07
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
Обновлено в 05:34
Общество
Роскомнадзор отшутился в ответ на обвинения в сбоях Facebook
Роскомнадзор высказался о сбоях в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, которые наблюдались в среду, 3 июля.
Обновлено в 05:10
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей
Обновлено вчера в 08:16
Здоровье
Голикова: Наблюдается катастрофическая убыль населения
По данным вице-премьера, за четыре месяца 2019 года естественная убыль составила 149 тысяч человек.
Обновлено 02 июля в 22:26
Экономика
Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Гаджеты
Появились качественные фото упаковки смартфона Honor 9X
Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro, как уже сообщалось ранее, дебютируют 23 июля.
Обновлено в 04:56
Общество
В Башкирии обрушился мост из фильма «Вечный зов»
Пользователей соцсетей Софья Андреева пишет, что данный пешеходный деревянный мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году, по неподтвержденным данным является самым длинным деревянным мостом в России.
Обновлено в 02:54
Политика
Суд запретил Трампу тратить средства Пентагона на возведение стены
Апелляционный суд не разрешил Белому дому направлять средства Пентагона для сооружения стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 01:45
Футбол
Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка»
Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».
Обновлено в 03:24
Происшествия
Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме
В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
Обновлено в 04:31
Футбол
Грузинский регбист высказался о своем отстранении в России
Грузинский регбист Реваз Бродзели прокомментировал информацию о своем отчислении из московского клуба "Слава".
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие
В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»
Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
Обновлено в 00:32
Политика
Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100
Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:09
Футбол
Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Бывший полузащитник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером команды. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 05:09
Общество
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
ЧП во время салюта в Минске попало на видео
В сети появилось видео момента взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости, в результате которого погибла женщина.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Американец сфотографировал детей на пляже и спас их от смерти
Обновлено вчера в 14:16