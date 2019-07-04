Происшествия

Минобороны Белоруссии назвало причины ЧП с салютами в МинскеRT на русском 05:18

Пресс-служба Министерства обороны Белоруссии заявила, что предположительной причиной взрывов фейерверков в Минске, в результате которых есть пострадавшие и погибшие, являются некачественные заряды одного из калибров пиротехники.
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В Белоруссии заявили, что взорвавшиеся в Минске фейерверки куплены в России

Взгляд.ру05:42

К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия

Газета.Ru05:47

Минобороны Белоруссии: заряды для салюта в Минске были приобретены у российской компании

ТАСС05:38

В Минске заявили, что убившие женщину фейерверки были куплены в России

Интерфакс05:19

Минобороны Белоруссии назвало причины ЧП с салютами в Минске

RT на русском05:18

Минобороны Белоруссии назвало причины ЧП на салюте в Минске

Московский Комсомолец05:10

Минобороны Белоруссии назвало основную причину ЧП в Минске

News.ru05:25
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:59, Вашингтон

Минобороны: предположительная причина трагедии 3 июля - некачественные фейерверки российского производства

КП - Беларусь05:44
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:59, Вашингтон
Происшествия

На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей

Обновлено в 05:04
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Футбол

Кварацхелия присоединился к «Рубину»

В составе «Рубина» тренируется полузащитник Хвича Кварацхелия, выступавший во второй половине прошлого сезона за московский «Локомотив» на правах аренды.
Обновлено в 05:33
Футбол

«Верона» согласовала условия с защитником «Спартака» Боккетти

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил на своем сайте, что итальянский клуб "Верона" согласовал с 32-летним защитником московского "Спартака" Сальваторе Боккетти условия.
Обновлено в 05:44
Политика

Шойгу назвал причину аварии на глубоководном аппарате ВМФ

Обновлено в 03:02
Общество

Дамбу в Тулуне строил отец замгубернатора региона

Строительство дамбы в Тулуне вела с 2007 по 2009 год вела компания «Ремонт зданий и сооружений» из города Шелехов, директором которой был отец нынешнего замгубернатора Иркутской области Руслана Болотова Николай.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок

Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:34
Экономика

В России снизилась деловая активность впервые с 2016 года

Деловая активность обрабатывающих отраслей и сфер услуг в России упала ниже критического показателя: в июне 2019 года совокупный индекс PMI упал до 49,2 пункта.
Обновлено в 04:07
Политика

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах

Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
Обновлено в 05:34
Общество

Роскомнадзор отшутился в ответ на обвинения в сбоях Facebook

Роскомнадзор высказался о сбоях в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, которые наблюдались в среду, 3 июля.
Обновлено в 05:10
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Обновлено вчера в 08:16
Здоровье

Голикова: Наблюдается катастрофическая убыль населения

По данным вице-премьера, за четыре месяца 2019 года естественная убыль составила 149 тысяч человек.
Обновлено 02 июля в 22:26
Экономика

Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х

Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Гаджеты

Появились качественные фото упаковки смартфона Honor 9X

Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro, как уже сообщалось ранее, дебютируют 23 июля.
Обновлено в 04:56
Общество

В Башкирии обрушился мост из фильма «Вечный зов»

Пользователей соцсетей Софья Андреева пишет, что данный пешеходный деревянный мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году, по неподтвержденным данным является самым длинным деревянным мостом в России.
Обновлено в 02:54
Политика

Суд запретил Трампу тратить средства Пентагона на возведение стены

Апелляционный суд не разрешил Белому дому направлять средства Пентагона для сооружения стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Скотленд-Ярд подтвердил попытку самоубийства внука Назарбаева

Обновлено в 02:56
Футбол

Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка»

Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».
Обновлено в 03:24
Происшествия

Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме

В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
Обновлено в 04:31
Футбол

Грузинский регбист высказался о своем отстранении в России

Грузинский регбист Реваз Бродзели прокомментировал информацию о своем отчислении из московского клуба "Слава".
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие

В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»

Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
Обновлено в 00:32
Политика

Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100

Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:09
Футбол

Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером команды. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 05:09
Общество

Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

ЧП во время салюта в Минске попало на видео

В сети появилось видео момента взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости, в результате которого погибла женщина.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Американец сфотографировал детей на пляже и спас их от смерти

Обновлено вчера в 14:16
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