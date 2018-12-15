Политика

Минниханов призвал оградить самозанятых от излишних проверок
Татар-информ
07:24

Помимо представителей татарстанских властей в работе коллегии участвовал первый вице-премьер России Антон Силуанов. Он напомнил, что с 2019 года Татарстан в числе четырех регионов станет пилотным субъектом тестирования нового налогового режима для самозанятых.
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Как Антон Силуанов и Рустам Минниханов самозанятых от проверок налоговиков защищали

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Армия и оружие

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Политика

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