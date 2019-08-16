Футбол

Минниханов обсудил с Чеферином проведение матча Суперкубка в КазаниКазанский репортер 01:19

Ливерпуль — Челси
2 – 2
5 : 4 по пенальти
Суперкубок УЕФА, Финал, 14 августа
Стадион «Инёню»
36′
Оливье Жиру
Алекс Окслейд-Чемберлен
Роберто Фирмино
46′
Садио Мане
48′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
64′
74′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
74′
Кристиан Пулишич
Мэйсон Маунт
79′
Сесар Аспиликуэта
85′
Андреас Бодткер Кристенсен
Фикайо Томори
Джордан Хендерсон
85′
Эндрю Робертсон
Трент Арнолд
91′
Садио Мане
95′
101′
Жоржиньо
101′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Садио Мане
Дивок Ориги
103′
Трент Арнолд
107′
П
Президент РТ Рустам Минниханов в ходе встречи с главой УЕФА Александром Чеферином говорил о возможности проведения в Казани матча за Суперкубок Европы. Как рассказали в пресс-служба Казанского кремля, беседу вели в Стамбуле, когда играли «Ливерпуль» и «Челси».
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Российский политик. Президент Татарстана с 25 марта 2010 года. Член Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель совета директоров ПАО «Татнефть», председатель совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», председатель совета директоров ОАО «Связьинвестнефтехим», председатель попечительского совета футбольного клуба Рубин.
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