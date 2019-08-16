Президент РТ Рустам Минниханов в ходе встречи с главой УЕФА Александром Чеферином говорил о возможности проведения в Казани матча за Суперкубок Европы. Как рассказали в пресс-служба Казанского кремля, беседу вели в Стамбуле, когда играли «Ливерпуль» и «Челси».

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Минниханов обсудил с Чеферином проведение матча Суперкубка в Казани

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