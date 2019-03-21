Экономика

Минкультуры уволило 56 специалистов после проверки Счетной палатыПолит.ру вчера в 10:49

После проверки, которую провела Счетная палата, Министерство культуры России уволило 56 сотрудников, сообщает РБК.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Аудит счетной палаты привел к увольнениям сотрудников Минкультуры

Телеканал 360°вчера в 13:34

Более полусотни сотрудников дирекции Минкультуры уволены после проверки Счётной палаты

Интерфаксвчера в 12:32

Министерство культуры после проверки Счетной палаты уволило более 50-ти сотрудников

Эхо Москвывчера в 15:31

Руководство дирекции Минкульта уволили после проверки Счетной палаты

Московский Комсомолецвчера в 18:36

Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников

РБКвчера в 10:38

Счетная палата выявила нарушения при использовании Минкультом бюджетных средств

Коммерсантъвчера в 02:41

Счетная палата: дирекция Минкультуры по строительству не закончила в срок 13 проектов

ТАССвчера в 02:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:09, Ашберн
Футбол

Сборная России проиграла Бельгии в отборе к Евро-2020

Сборная России уступила Бельгии в отборочном раунде чемпионата Европы - 2020.
Обновлено вчера в 18:09
Армия и оружие

Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт

Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Политика

Украинский генпрокурор обвинил США в попытке давления

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США Мари Йованович подавала ему список людей, которых нельзя преследовать.
Обновлено вчера в 06:34
Общество

Денежные премии для чиновников заменят похвалой

Минтруд до конца июня разработает рекомендации для министров и губернаторов по мотивации подчиненных не с помощью денег, а через грамоты, поощрения, поздравления, звания и медали.
Обновлено в 03:51
Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк перенесла инсульт в 24 года

Актриса Эмилия Кларк, которая многим известна как Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", рассказала о перенесенном во время съемок инсульте.
Обновлено в 03:58
Общество

Росстат сообщил о росте зарплат региональных чиновников

Среднемесячная зарплата чиновников в России выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 7,7%. Они достигает 49,4 тысяч рублей.
Обновлено в 00:52
Экономика

Уровень бедности в России снизился до рекордных показателей

Уровень бедности в России по итогам 2018 года снизился до 12,9 процента, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию

Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
Обновлено в 01:13
Политика

Андрей Чибис стал врио главы Мурманской области

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 04:52
Экономика

Госдума приняла закон о повышении пенсий до прожиточного минимума

Депутаты Государственной Думы РФ в третьем чтении приняли закон об индексации пенсий сверх уровня прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:15
Политика

Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими

Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.
Обновлено вчера в 14:10
Армия и оружие

«Грачи» в небе: Су-25 перебазированы из Киргизии на Южный Урал

Штурмовики Су-25 перебазировались из Киргизии на Южный Урал для участия в летно-тактических учениях и в отборе к конкурсу Международных армейских игр «Авиадартс-2019».
Обновлено вчера в 15:37
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяную езду на стоимость ОСАГО

«Норма об учёте штрафов за пьяное вождение исключена из законопроекта», — сказал заместитель министра финансов.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Число жертв крушения парома в Ираке выросло до 93 человек

Число жертв крушения парома на реке Тигр в Ираке достигло 93 человек, сообщил в четверг телеканал Al Arabiya со ссылкой на власти республики.
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие

Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»

Россия и Сирия призывают международное сообщество поддержать идею ликвидации лагеря "Рукбан" и просят Иорданию присоединиться к процессу возвращения беженцев, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.
Обновлено вчера в 03:28
Экономика

Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus

"Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил в пятницу, что авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин

Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

В Москве, Петербурге и Липецке проходят обыски по делу о хищении в рамках гособоронзаказа, сообщили в ФСБ.
Обновлено в 03:04
Общество

Правительство утвердило новые правила целевого обучения

Правительство России утвердило новые правила целевого обучения в высших и средних учебных заведениях, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 02:24
Энергетика

Правительство заморозило цены на бензин до лета

По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия

За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске

Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено вчера в 07:26
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали переброску бомбардировщиков B-52 в Европу

Обновлено вчера в 07:17
Интернет

Facebook хранил пароли миллионов пользователей в открытом виде

Пароли сотен миллионов пользователей Facebook хранились на серверах социальной сети в незашифрованном виде.
Обновлено в 00:05
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»

Банк России отозвал у страховой компании «АСКО-Жизнь», входящей в группу «АСКО», лицензию на право осуществления добровольного страхования жизни.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Вертолет Ми-8 зацепился за землю при посадке в ЯНАО

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает телеканал РЕН ТВ 22 марта.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Под Ростовом школьница родила в больнице и выбросила ребенка в туалете

Обновлено в 02:49
Энергетика

«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»

Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
Обновлено вчера в 23:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное