Экономика
Минкультуры уволило 56 специалистов после проверки Счетной палатыПолит.ру вчера в 10:49
После проверки, которую провела Счетная палата, Министерство культуры России уволило 56 сотрудников, сообщает РБК.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Более полусотни сотрудников дирекции Минкультуры уволены после проверки Счётной палаты
Интерфаксвчера в 12:32
Министерство культуры после проверки Счетной палаты уволило более 50-ти сотрудников
Эхо Москвывчера в 15:31
Руководство дирекции Минкульта уволили после проверки Счетной палаты
Московский Комсомолецвчера в 18:36
Счетная палата выявила нарушения при использовании Минкультом бюджетных средств
Коммерсантъвчера в 02:41
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:09, Ашберн
Футбол
Сборная России проиграла Бельгии в отборе к Евро-2020
Сборная России уступила Бельгии в отборочном раунде чемпионата Европы - 2020.
Обновлено вчера в 18:09
Армия и оружие
Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт
Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Политика
Украинский генпрокурор обвинил США в попытке давления
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США Мари Йованович подавала ему список людей, которых нельзя преследовать.
Обновлено вчера в 06:34
Общество
Денежные премии для чиновников заменят похвалой
Минтруд до конца июня разработает рекомендации для министров и губернаторов по мотивации подчиненных не с помощью денег, а через грамоты, поощрения, поздравления, звания и медали.
Обновлено в 03:51
Кино
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк перенесла инсульт в 24 года
Актриса Эмилия Кларк, которая многим известна как Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", рассказала о перенесенном во время съемок инсульте.
Обновлено в 03:58
Общество
Росстат сообщил о росте зарплат региональных чиновников
Среднемесячная зарплата чиновников в России выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 7,7%. Они достигает 49,4 тысяч рублей.
Обновлено в 00:52
Экономика
Уровень бедности в России снизился до рекордных показателей
Уровень бедности в России по итогам 2018 года снизился до 12,9 процента, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию
Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
Обновлено в 01:13
Политика
Андрей Чибис стал врио главы Мурманской области
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 04:52
Экономика
Госдума приняла закон о повышении пенсий до прожиточного минимума
Депутаты Государственной Думы РФ в третьем чтении приняли закон об индексации пенсий сверх уровня прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими
Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.
Обновлено вчера в 14:10
Армия и оружие
«Грачи» в небе: Су-25 перебазированы из Киргизии на Южный Урал
Штурмовики Су-25 перебазировались из Киргизии на Южный Урал для участия в летно-тактических учениях и в отборе к конкурсу Международных армейских игр «Авиадартс-2019».
Обновлено вчера в 15:37
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяную езду на стоимость ОСАГО
«Норма об учёте штрафов за пьяное вождение исключена из законопроекта», — сказал заместитель министра финансов.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке выросло до 93 человек
Число жертв крушения парома на реке Тигр в Ираке достигло 93 человек, сообщил в четверг телеканал Al Arabiya со ссылкой на власти республики.
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие
Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»
Россия и Сирия призывают международное сообщество поддержать идею ликвидации лагеря "Рукбан" и просят Иорданию присоединиться к процессу возвращения беженцев, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.
Обновлено вчера в 03:28
Экономика
Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus
"Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил в пятницу, что авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В Москве, Петербурге и Липецке проходят обыски по делу о хищении в рамках гособоронзаказа, сообщили в ФСБ.
Обновлено в 03:04
Общество
Правительство утвердило новые правила целевого обучения
Правительство России утвердило новые правила целевого обучения в высших и средних учебных заведениях, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 02:24
Энергетика
Правительство заморозило цены на бензин до лета
По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске
Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны
Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено вчера в 07:26
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали переброску бомбардировщиков B-52 в Европу
Обновлено вчера в 07:17
Интернет
Facebook хранил пароли миллионов пользователей в открытом виде
Пароли сотен миллионов пользователей Facebook хранились на серверах социальной сети в незашифрованном виде.
Обновлено в 00:05
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»
Банк России отозвал у страховой компании «АСКО-Жизнь», входящей в группу «АСКО», лицензию на право осуществления добровольного страхования жизни.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Вертолет Ми-8 зацепился за землю при посадке в ЯНАО
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает телеканал РЕН ТВ 22 марта.
Обновлено в 03:32
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»
Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
Обновлено вчера в 23:41