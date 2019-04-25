Кино
Минкультуры рекомендовало перенести прокат фильма «По воле божьей»Rambler News Service вчера в 11:58
Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение на показ в России французского фильма «По воле божьей» с 25 апреля, порекомендовав перенести прокат на 29 апреля, после православной Пасхи, сообщили RNS в пресс-службе прокатчика фильма, компании A-One Films.
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Минкульт опроверг связь праздника Пасхи и задержку проката фильма «По воле божьей»
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Минкультуры отрицает перенос проката фильма о священнике-педофиле из-за Пасхи
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