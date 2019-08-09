Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в киноРБК 04:45
Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
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Драпеко оценила идею Минкультуры закрепить в законе правила посещения кинотеатров
Парламентская газетавчера в 10:08
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:23, Вашингтон
Общество
Полиция выпустила предупреждение перед согласованным митингом в Москве
Накануне митинга, который должен состояться 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева
Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать.
Обновлено в 06:24
Здоровье
Рекордно выросло число больных раком детей в РФ
В прошлом году число детей, которые живут с этим страшным диагнозом, стало рекордным для РФ, пишет Rambler News Service.
Обновлено в 05:02
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Общество
Власти Москвы отказали рэперам в выступлении на митинге
Обновлено 07 августа в 10:56
Общество
В России появится национальный стандарт на школьную форму
Предварительный национальный стандарт на школьную форму в России утвердят в России в 2020 году, рассказали в Минпромторге.
Обновлено в 03:41
Общество
ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве
В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии истерзанной девочки из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова встретилась с девочкой Айшой из Ингушетии, которую, по версии следствия, истязала её собственная тётя.
Обновлено в 06:59
Политика
Пушков оценил обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление части Курильских островов на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года.
Обновлено в 05:29
Экономика
Broadcom объявил о покупке Symantec за $10,7 млрд
Один из ведущих производителей полупроводников Broadcom из Сан-Хосе (штат Калифорния) приобретает подразделение американской компании Symantec, специализирующейся на компьютерной безопасности, за $10,7 млрд .
Обновлено вчера в 18:42
Здоровье
Названы самые опасные для здоровья сыры
Самым опасным сыром назван с плесенью. Об этом СМИ рассказала врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Дочь Пригожина похудела на 21 кг
За восемь месяцев дочь известного продюсера, кажется, совершила невозможное. Двушке удалось похудеть до 91 кг.
Обновлено в 05:10
Футбол
УЕФА назначил арбитров на матч ЛЕ «Спартак» — «Тун»
Матч «Спартак» — «Тун» состоится 15 августа на «Открытие Арене» в Москве.
Обновлено в 06:55
Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарства
Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.
Обновлено в 03:55
Технологии
Facebook заплатит миллионы долларов за новости
Соцсеть уже решает, какой контент её пользователи поглощают и с кем общаются, а вскоре она будет также решать, какие новости им видеть.
Обновлено в 05:10
Космос
На «поющей» комете обнаружены два инопланетных корабля
НЛО обнаружены на поверхности поющей «поющей» кометы 67P/Чурюмова – Герасименко.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Футбол
Роберто Карлос повторил свой знаменитый чудо-гол со штрафного
Знаменитый в прошлом футболист, защитник сборной Бразилии Роберто Карлос повторил свой гол, который он забил со штрафного в товарищеской игре против национальной команды Франции в 1997 году.
Обновлено в 04:16
Футбол
У защитника «Краснодара» Стоцкого родился сын
Знаменательное событие произошло в семье полузащитника черно-зеленых Дмитрия Стоцкого — у него родился сын.
Обновлено в 06:40
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Политика
Российский самолет провел над территорией Украины 26 минут
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года Украина запретила транзитные полеты российских самолетов над своей территорией и полностью закрыла свое воздушное пространство для российской авиации.
Обновлено в 00:18
Политика
Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено в 06:37
Политика
Медведев прилетел в Киргизию и прокомментировал задержание Атамбаева
Обновлено вчера в 14:23
Армия и оружие
Американский беспилотник разбился под Багдадом
Обновлено в 04:12
Футбол
Траоре пропустил матч с «Пюником», потому что забыл паспорт
Нападающий английского "Вулвурхэмптона" Адама Траоре не смог попасть на первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы с армянским "Пюником", потому что оставил дома свой паспорт, сообщает Рейтер.
Обновлено в 05:44
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Политика
В Совфеде подготовят законопроект о перечне мест для проведения акций
Комиссия Совфеда по фактам вмешательства во внутренние дела России предложит законодательно зафиксировать в населённых пунктах места, в которых разрешено и запрещено проводить мероприятия политического характера.
Обновлено вчера в 11:10
Технологии
Navicon совместно с Breffi разработали ИТ-решение для омниканального продвижения фармацевтических брендов
Navicon и Breffi создали новое решение, которое поможет фармацевтическим компаниям внедрить омниканальный подход к маркетингу.
Обновлено в 04:58