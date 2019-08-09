Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.

Общество Полиция выпустила предупреждение перед согласованным митингом в Москве Накануне митинга, который должен состояться 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста.

Шоу-бизнес Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать.

Здоровье Рекордно выросло число больных раком детей в РФ В прошлом году число детей, которые живут с этим страшным диагнозом, стало рекордным для РФ, пишет Rambler News Service.

Экономика «Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.

Общество В России появится национальный стандарт на школьную форму Предварительный национальный стандарт на школьную форму в России утвердят в России в 2020 году, рассказали в Минпромторге.

Общество ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии истерзанной девочки из Ингушетии Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова встретилась с девочкой Айшой из Ингушетии, которую, по версии следствия, истязала её собственная тётя.

Политика Пушков оценил обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление части Курильских островов на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года.

Экономика Broadcom объявил о покупке Symantec за $10,7 млрд Один из ведущих производителей полупроводников Broadcom из Сан-Хосе (штат Калифорния) приобретает подразделение американской компании Symantec, специализирующейся на компьютерной безопасности, за $10,7 млрд .

Здоровье Названы самые опасные для здоровья сыры Самым опасным сыром назван с плесенью. Об этом СМИ рассказала врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова.

Шоу-бизнес Дочь Пригожина похудела на 21 кг За восемь месяцев дочь известного продюсера, кажется, совершила невозможное. Двушке удалось похудеть до 91 кг.

Экономика Россияне стали реже покупать дешевые лекарства Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.

Технологии Facebook заплатит миллионы долларов за новости Соцсеть уже решает, какой контент её пользователи поглощают и с кем общаются, а вскоре она будет также решать, какие новости им видеть.

Футбол Роберто Карлос повторил свой знаменитый чудо-гол со штрафного Знаменитый в прошлом футболист, защитник сборной Бразилии Роберто Карлос повторил свой гол, который он забил со штрафного в товарищеской игре против национальной команды Франции в 1997 году.

Футбол У защитника «Краснодара» Стоцкого родился сын Знаменательное событие произошло в семье полузащитника черно-зеленых Дмитрия Стоцкого — у него родился сын.

Политика В Крыму неизвестные подняли флаг Украины В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Политика Российский самолет провел над территорией Украины 26 минут Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года Украина запретила транзитные полеты российских самолетов над своей территорией и полностью закрыла свое воздушное пространство для российской авиации.

Политика Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.

Футбол Траоре пропустил матч с «Пюником», потому что забыл паспорт Нападающий английского "Вулвурхэмптона" Адама Траоре не смог попасть на первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы с армянским "Пюником", потому что оставил дома свой паспорт, сообщает Рейтер.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Политика Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Политика В Совфеде подготовят законопроект о перечне мест для проведения акций Комиссия Совфеда по фактам вмешательства во внутренние дела России предложит законодательно зафиксировать в населённых пунктах места, в которых разрешено и запрещено проводить мероприятия политического характера.