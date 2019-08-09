Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в киноРБК 04:45
Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
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Драпеко оценила идею Минкультуры закрепить в законе правила посещения кинотеатров
Парламентская газетавчера в 10:08
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:52, Вашингтон
Общество
Тайфун «Лекима» приближается к Китаю
Обновлено в 06:59
Происшествия
Летевший в Грецию самолет вынужденно сел в Краснодаре
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В Петербурге легковой автомобиль наехал на трех пешеходов
В Санкт-Петербурге столкнулись легковые автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris, из-за чего последний вылетел на тротуар и наехал на троих пешеходов.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
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Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Происшествия
К сотрудникам ФБК пришли с обысками
К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.
Обновлено вчера в 01:41
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США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
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В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
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Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
В подписных листах 13 кандидатов в Мосгордуму найдены избиратели с несуществующими паспортными данными
В Мосгоризбиркоме сообщили, что у 13 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы было найдено 9794 подписи избирателей с недействительными или несуществующими паспортными данными.
Обновлено в 06:21
Политика
Орешкин рассказал о снятии разногласий по интеграции с Белоруссией
Все принципиальные разногласия России и Белоруссии по сотрудничеству в рамках Союзного государства практически сняты, заявил 9 августа журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
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Происшествия
Лимузин Aurus впервые попал в ДТП
Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.
Обновлено в 06:30
Общество
Для рыбаков-любителей разработают специальные правила
По словам Шестакова, возможно будут введены квоты и патенты для граждан, которые хотят зарабатывать на любительской рыбалке — продажей пойманной рыбы.
Обновлено 07 августа в 10:00
Происшествия
Пострадавшие при взрыве в Северодвинске сильно облучены
Обновлено в 07:35
Хоккей
Панарин поддержал призыв выйти на митинг в Москве
Нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин Артемий Панарин поддержал призыв блогера Юрия Дудя выйти 10 августа на митинг в Москве в поддержку арестованных участников предыдущих акций протеста.
Обновлено в 06:57
Общество
Щенок лабрадора родился с шестью лапами в Великобритании
Лабрадора в возрасте восьми недель, родившегося с двумя дополнительными лапками, выкупила семья у заводчиков, которые хотели его усыпить.
Обновлено вчера в 21:09
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Общество
Журналистку Reuters, задержанную на акции 27 июля, вызвали в военкомат
Цветкова как журналист Reuters работала у мэрии Москвы 27 июля, когда там проходила несогласованная акция протеста, и была задержана и доставлена в ОВД "Хорошевское".
Обновлено в 08:25
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО
Обновлено вчера в 23:25
Культура
В Швейцарии похитили украшения создателя ксеноморфов из фильма «Чужой»
Обновлено вчера в 09:56
Политика
В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Певец Олег Майами извинился за оскорбление Максима Фадеева
Певец Олег Майами извинился перед продюсером Максимом Фадеевым за оскорбления.
Обновлено в 03:47
Футбол
Роман Нойштедтер перешел в «Динамо»
Обновлено в 05:33
Экономика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Спецназ ВСУ подняли по тревоге, чтобы доставить носки генералу
Спикер украинского информационного проекта InformNapalm Михаил Макарук сообщил о том, как украинский спецназ подняли по тревоге, чтобы доставить генералу носки в пакете с грифом «секретно».
Обновлено в 07:39
Авто
«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга
Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
Обновлено в 08:02
ЖКХ
Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствия непогоды
Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствия непогоды на региональной сети автодорог, сообщили в пресс-службе областного Минтранса.
Обновлено в 06:33
Общество
Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве
Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
Обновлено в 03:26
Общество
ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве
В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено в 07:12