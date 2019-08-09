Общество

Минкультуры предложило запретить приносить еду в киноРБК 04:45

Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
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В Минкультуры назвали инициатора обсуждения запрета проносить еду в кино

РИА Новости08:21

Минкультуры предложило запретить приносить свою еду в кинозал

Интерфакс05:51

Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино

РБК04:45

Минкультуры предложило запретить походы в кино со своей едой

Телеканал 360°05:49

Кино «в законе». В России могут установить правила работы кинотеатров

Infokam.suвчера в 14:04

Драпеко оценила идею Минкультуры закрепить в законе правила посещения кинотеатров

Парламентская газетавчера в 10:08

Правила функционирования и посещения кинотеатров могут закрепить в законе

Гарантвчера в 09:49
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:52, Вашингтон
Общество

Тайфун «Лекима» приближается к Китаю

Обновлено в 06:59
Происшествия

Летевший в Грецию самолет вынужденно сел в Краснодаре

Обновлено в 07:31
Происшествия

В Петербурге легковой автомобиль наехал на трех пешеходов

В Санкт-Петербурге столкнулись легковые автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris, из-за чего последний вылетел на тротуар и наехал на троих пешеходов.
Обновлено в 06:52
Политика

Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Политика

В Крыму неизвестные подняли флаг Украины

В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Происшествия

К сотрудникам ФБК пришли с обысками

К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.
Обновлено вчера в 01:41
Политика

США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»

Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Вилли Токаревым

Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Общество

В России впервые замечен сельдяной король

Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

В подписных листах 13 кандидатов в Мосгордуму найдены избиратели с несуществующими паспортными данными

В Мосгоризбиркоме сообщили, что у 13 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы было найдено 9794 подписи избирателей с недействительными или несуществующими паспортными данными.
Обновлено в 06:21
Политика

Орешкин рассказал о снятии разногласий по интеграции с Белоруссией

Все принципиальные разногласия России и Белоруссии по сотрудничеству в рамках Союзного государства практически сняты, заявил 9 августа журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Лимузин Aurus впервые попал в ДТП

Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.
Обновлено в 06:30
Общество

Для рыбаков-любителей разработают специальные правила

По словам Шестакова, возможно будут введены квоты и патенты для граждан, которые хотят зарабатывать на любительской рыбалке — продажей пойманной рыбы.
Обновлено 07 августа в 10:00
Происшествия

Пострадавшие при взрыве в Северодвинске сильно облучены

Обновлено в 07:35
Хоккей

Панарин поддержал призыв выйти на митинг в Москве

Нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин Артемий Панарин поддержал призыв блогера Юрия Дудя выйти 10 августа на митинг в Москве в поддержку арестованных участников предыдущих акций протеста.
Обновлено в 06:57
Общество

Щенок лабрадора родился с шестью лапами в Великобритании

Лабрадора в возрасте восьми недель, родившегося с двумя дополнительными лапками, выкупила семья у заводчиков, которые хотели его усыпить.
Обновлено вчера в 21:09
Здоровье

Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца

Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Общество

Журналистку Reuters, задержанную на акции 27 июля, вызвали в военкомат

Цветкова как журналист Reuters работала у мэрии Москвы 27 июля, когда там проходила несогласованная акция протеста, и была задержана и доставлена в ОВД "Хорошевское".
Обновлено в 08:25
Происшествия

Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО

Обновлено вчера в 23:25
Футбол

Месси стал автором лучшего гола прошедшего сезона по версии УЕФА

Обновлено в 08:45
Культура

В Швейцарии похитили украшения создателя ксеноморфов из фильма «Чужой»

Обновлено вчера в 09:56
Политика

В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Певец Олег Майами извинился за оскорбление Максима Фадеева

Певец Олег Майами извинился перед продюсером Максимом Фадеевым за оскорбления.
Обновлено в 03:47
Футбол

Роман Нойштедтер перешел в «Динамо»

Обновлено в 05:33
Экономика

Царские долги: французский депутат требует российские деньги

Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие

Спецназ ВСУ подняли по тревоге, чтобы доставить носки генералу

Спикер украинского информационного проекта InformNapalm Михаил Макарук сообщил о том, как украинский спецназ подняли по тревоге, чтобы доставить генералу носки в пакете с грифом «секретно».
Обновлено в 07:39
Авто

«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга

Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
Обновлено в 08:02
ЖКХ

Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствия непогоды

Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствия непогоды на региональной сети автодорог, сообщили в пресс-службе областного Минтранса.
Обновлено в 06:33
Общество

Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве

Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
Обновлено в 03:26
Общество

ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве

В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено в 07:12
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