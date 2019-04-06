Общество

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культурыРИА Новости 04:30

Ведомство считает, что эти ограничения ущемляют права организаций культуры и их посетителей. Фактически Минкульт предлагает вернуться к старой норме, действовавшей до 2016 года. Тогда продавать алкоголь можно было в любых учреждениях, которые вели "деятельность в области культуры".
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Эксперт поддержал возможное разрешение продажи алкоголя в учреждениях культуры

RT на русском08:29

Минкульт хочет разрешить продавать алкоголь в культурных учреждениях России

Газета.Ru06:17

Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры

РБК03:02

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

РИА Новости04:30

Минкульт хочет разрешить продавать алкоголь во всех культурных учреждениях

Коммерсантъ04:29

Продажу алкоголя захотели вернуть во все учреждения культуры

Телеканал 360°04:35

Минкульт захотел вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Говорит Москва04:24
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Армия и оружие

Хафтар поделился с Россией информацией о борьбе с террористами в Ливии

Командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар в ходе телефонных переговоров рассказал замглаве МИД России Михаилу Богданову о действиях армии против террористических группировок.
Обновлено в 10:55
Экономика

Минфин РФ предложил определить сроки для субсидирования нацпроектов

Министр рассказал, что Минфин предложил сделать сроком заключения соглашений между регионами и муниципалитетами 15 календарных дней.
Обновлено в 08:51
Здоровье

Русский пенсионер из Тбилиси не может перебраться к родным в Белгород

71-летний пенсионер из Тбилиси Лев Мирский живёт один, у него тяжёлая форма диабета.
Обновлено в 05:45
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные

Обновлено 03 апреля в 11:11
Происшествия

Дикий волк напал на ребенка в челябинском парке

Обновлено вчера в 21:41
Шоу-бизнес

Надели ошейник на слона: Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото из своего первого отпуска

Принц Гарри (Prince Harry) уже совсем скоро отметит первую годовщину со дня свадьбы со своей избранницей Меган Маркл (Meghan Markle).
Обновлено в 09:29
Гаджеты

Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на $1 млн, обменивая поддельные iPhone на настоящие, а после продавая последние.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Обнародованы результаты анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено вчера в 03:27
Армия и оружие

Японские истребители отправились на перехват российского Ил-38

Обновлено вчера в 16:11
Наука

Генетики объяснили разницу между пьянством и алкоголизмом

В ДНК человека обнаружились различные комбинации генов, отдельно друг от друга отвечающие за пристрастие человека к выпивке и развитие алкоголизма.
Обновлено в 09:00
Политика

Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
Обновлено в 10:13
Происшествия

У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет

Обновлено в 08:50
Общество

Жители Красноярского края публикуют в Сети видео с метеоритом

В субботу, 6 марта, в небе над Красноярским краем появился огненный болид – его наблюдали жители Красноярска, Канска и других населенных пунктов региона.
Обновлено в 10:35
Футбол

ЦСКА и «Спартак» объявили стартовые составы на московское дерби

Обновлено в 11:02
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".
Обновлено в 10:04
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 08:12
Наука

«Гены красоты» оказались разными у мужчин и женщин

Более привлекательными для мужчин являются женщины, у которых низкий индекс массы тела, а более привлекательными для женщин являются мужчины с высоким уровнем холестерина в крови (это объясняется тем, что холестерин является предшественником мужских половых гормонов).
Обновлено вчера в 06:02
Политика

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Музыка

Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Обновлено в 08:49
Футбол

«Локомотив» — «Зенит», второе место против первого, Сёмин против Семака

Например, «Спартак» в апреле будет играть с «Ростовом», который к 22-му туру отстаёт от красно-белых в турнирной таблице на 4 очка и при удачном раскладе вполне способен претендовать на более высокое место в турнирной таблице.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку

Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
Обновлено вчера в 10:13
Кино

Семья Майкла Джексона выпустила фильм о скандале с педофилией

Обновлено в 10:50
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Политика

Украинских военнопленных в донецком СИЗО навестил представитель ОБСЕ

Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

Скабеева ответила на слухи о своем увольнении

Ведущая Ольга Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с телеканала "Россия 1". Согласно порталу IReactor, журналистка, отвечая на соответствующий вопрос коллег, лишь рассмеялась, признавшись, что впервые об этом слышит.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Происшествия

Бывшего замминистра культуры обвинили в создании ОПС

Обновлено в 10:08
Технологии

Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla – это кошачий нос

Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla – это кошачий нос.
Обновлено в 00:36
Общество

В Москве прошло первое обучение добровольцев для сопровождения Бессмертного полка

В субботу, 6 апреля, в стенах Общественной палаты России состоялось обучение тим-лидеров в рамках подготовки к сопровождению шествия Бессмертного полка в Москве; тим-лидеры – это лучшие волонтеры, которые будут координировать добровольцев, задействованных в сопровождении Бессмертного полка.
Обновлено в 10:52
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