Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культурыРИА Новости 04:30
Ведомство считает, что эти ограничения ущемляют права организаций культуры и их посетителей. Фактически Минкульт предлагает вернуться к старой норме, действовавшей до 2016 года. Тогда продавать алкоголь можно было в любых учреждениях, которые вели "деятельность в области культуры".
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Армия и оружие
Хафтар поделился с Россией информацией о борьбе с террористами в Ливии
Командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар в ходе телефонных переговоров рассказал замглаве МИД России Михаилу Богданову о действиях армии против террористических группировок.
Обновлено в 10:55
Экономика
Минфин РФ предложил определить сроки для субсидирования нацпроектов
Министр рассказал, что Минфин предложил сделать сроком заключения соглашений между регионами и муниципалитетами 15 календарных дней.
Обновлено в 08:51
Здоровье
Русский пенсионер из Тбилиси не может перебраться к родным в Белгород
71-летний пенсионер из Тбилиси Лев Мирский живёт один, у него тяжёлая форма диабета.
Обновлено в 05:45
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Обновлено 03 апреля в 11:11
Происшествия
Дикий волк напал на ребенка в челябинском парке
Обновлено вчера в 21:41
Шоу-бизнес
Надели ошейник на слона: Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото из своего первого отпуска
Принц Гарри (Prince Harry) уже совсем скоро отметит первую годовщину со дня свадьбы со своей избранницей Меган Маркл (Meghan Markle).
Обновлено в 09:29
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на $1 млн, обменивая поддельные iPhone на настоящие, а после продавая последние.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Обнародованы результаты анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено вчера в 03:27
Армия и оружие
Японские истребители отправились на перехват российского Ил-38
Обновлено вчера в 16:11
Наука
Генетики объяснили разницу между пьянством и алкоголизмом
В ДНК человека обнаружились различные комбинации генов, отдельно друг от друга отвечающие за пристрастие человека к выпивке и развитие алкоголизма.
Обновлено в 09:00
Политика
Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
Обновлено в 10:13
Общество
Жители Красноярского края публикуют в Сети видео с метеоритом
В субботу, 6 марта, в небе над Красноярским краем появился огненный болид – его наблюдали жители Красноярска, Канска и других населенных пунктов региона.
Обновлено в 10:35
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя
Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 08:12
Наука
«Гены красоты» оказались разными у мужчин и женщин
Более привлекательными для мужчин являются женщины, у которых низкий индекс массы тела, а более привлекательными для женщин являются мужчины с высоким уровнем холестерина в крови (это объясняется тем, что холестерин является предшественником мужских половых гормонов).
Обновлено вчера в 06:02
Политика
Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ
Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Музыка
Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Обновлено в 08:49
Футбол
«Локомотив» — «Зенит», второе место против первого, Сёмин против Семака
Например, «Спартак» в апреле будет играть с «Ростовом», который к 22-му туру отстаёт от красно-белых в турнирной таблице на 4 очка и при удачном раскладе вполне способен претендовать на более высокое место в турнирной таблице.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку
Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
Обновлено вчера в 10:13
Кино
Семья Майкла Джексона выпустила фильм о скандале с педофилией
Обновлено в 10:50
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Политика
Украинских военнопленных в донецком СИЗО навестил представитель ОБСЕ
Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Скабеева ответила на слухи о своем увольнении
Ведущая Ольга Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с телеканала "Россия 1". Согласно порталу IReactor, журналистка, отвечая на соответствующий вопрос коллег, лишь рассмеялась, признавшись, что впервые об этом слышит.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Происшествия
Бывшего замминистра культуры обвинили в создании ОПС
Обновлено в 10:08
Технологии
Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla – это кошачий нос
Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla – это кошачий нос.
Обновлено в 00:36
Общество
В Москве прошло первое обучение добровольцев для сопровождения Бессмертного полка
В субботу, 6 апреля, в стенах Общественной палаты России состоялось обучение тим-лидеров в рамках подготовки к сопровождению шествия Бессмертного полка в Москве; тим-лидеры – это лучшие волонтеры, которые будут координировать добровольцев, задействованных в сопровождении Бессмертного полка.
Обновлено в 10:52