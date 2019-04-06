Общество

Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культурыРБК 03:02

Фактически министерство предлагает вернуть старую норму: до 2016 года продавать алкоголь можно было в любых организациях культуры, но затем эти возможности ограничили. Действующие ограничения необоснованны и их необходимо устранить, сообщил РБК представитель Минкультуры.
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Президент ГМИИ имени Пушкина назвала странной идею вернуть в музеи алкоголь

РИА Новости09:29

Продажу алкоголя захотели вернуть во все учреждения культуры

Телеканал 360°04:35

Министерство культуры предлагает вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Эхо Москвы08:00

Минкульт хочет разрешить продавать алкоголь в культурных учреждениях России

Газета.Ru06:17

Минкульт хочет разрешить продавать алкоголь во всех культурных учреждениях

Коммерсантъ04:29

В комитете Госдумы по культуре поддержали идею продажи алкоголя в музеях

Говорит Москва08:48

Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры

РБК03:02
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Политика

WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций

Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Обновлено вчера в 19:30
Космос

В США заявили, что их новые спутники произведут революцию в отрасли

В США заявили, что их новые спутники произведут настоящую революцию в отрасли, в области применения этих аппаратов.
Обновлено в 01:08
Политика

Главы МИД России и Египта обсудили возобновление авиасообщения

Россия рассчитывает, что условия безопасности в аэропортах Египта в ближайшее время позволят туристам из РФ более комфортно отдыхать на египетских курортах, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Севший на мель корабль стал объектом для фотосессий

Обновлено в 08:37
Футбол

Израильский вратарь стал самым возрастным футболистом в истории

Израильский вратарь Исаак Хайик стал самым возрастным футболистом в истории.
Обновлено в 07:18
Футбол

Дмитрий Хохлов: Ничья не устраивает как нас, так и «Анжи»

Какие впечатления Ничья не устраивает нас как, впрочем, и Анжи.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Во Владимирской области при пожаре погибли двое детей и бабушка

В частном двухэтажном доме города Вязники при пожаре погибли восьмимесячный младенец и пятилетний ребенок, а также их 54-летняя бабушка, смерть наступила от отравления угарным газом.
Обновлено в 06:14
Политика

Песков назвал цель встречи Путина с президентом Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете Postimees рассказал об одной из целей встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 08:12
Здоровье

С 2020 года в России введут новую медицинскую специальность

С 2020 года в России начнут подготовку специалистов по новой специальности — врач физической и реабилитационной медицины.
Обновлено в 06:41
Футбол

Ролан Гусев: «ЦСКА превосходит „Спартак“ во всем»

Экс-хавбек ЦСКА и сборной России Ролан Гусев поделился мыслями перед матчем армейцев против «Спартака» в рамках 22-го тура РПЛ.
Обновлено в 08:09
Политика

С-400 защитят границы ЕС и НАТО, заявили в партии Эрдогана

Пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что российские ракетные системы С-400 защитят не только Турцию, но и ЕС с НАТО.
Обновлено в 08:39
Футбол

Молодежная команда «Енисея» обыграла «Урал»

В рамках 22 тура молодежного первенства России «Енисей» одержал победу над сверстниками из «Урала».
Обновлено в 07:17
Политика

Time поместил на обложку Путина с земным шаром

Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие

«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели

Обновлено вчера в 18:02
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь

Обновлено вчера в 03:32
Технологии

Илон Маск рассекретил связь логотипа Tesla с котом

Новая версия предполагает, что на логотипе схематично изображён нос кота - сходство между этими двумя объектами неожиданно заметил один из пользователей сети.
Обновлено в 07:37
Политика

Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке

Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил за проведение дебатов между кандидатами в президенты в библиотеке.
Обновлено в 08:46
Политика

Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства

«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
Обновлено в 06:21
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Обновлено в 03:04
Экономика

«Росатом» уточнил сроки начала работ на втором блоке АЭС «Аккую»

Строительство второго энергоблока АЭС «Аккую» в Турции планируется начать в первом полугодии 2019 года, сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Обновлено 03 апреля в 11:17
Транспорт

Съезды с ТТК на юго-востоке Москвы будут закрыты до 11 апреля

Станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" закрыты с 6 по 11 апреля из-за строительства Некрасовской линии метро.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Пакеты с кусками человеческого тела нашли в Петербурге

Обновлено в 05:34
Политика

В Госдуме рассказали, почему рэпера Face не взяли в армию

Ранее в СМИ сообщалось, что рэпер Face не прошёл медкомиссию в военкомате в том числе из-за татуировок на лице.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Валерия осталась без сил после юбилея Иосифа Пригожина

В начале апреля продюсер Иосиф Пригожин отмечал 50-летие. По случаю юбилея была организована шумная вечеринка на пятьсот гостей.
Обновлено в 07:56
Футбол

Колобков не считает «Зенит» явным фаворитом в борьбе за чемпионство

Министр спорта Павел Колобков поделился мнением о борьбе за чемпионство РПЛ.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал прогулку с семьей

Сергей Безруков поделился с поклонниками фото и видео прогулки с семьей.
Обновлено в 00:52
Экономика

Минтруд собирается вытащить россиян из бедности

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия

В новой Москве пьяный водитель въехал в гипермаркет

Пьяный водитель автомобиля Nissan Tiida въехал в гипермаркет в новой Москве, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.
Обновлено в 07:11
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