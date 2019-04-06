Общество
Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культурыРБК 03:02
Фактически министерство предлагает вернуть старую норму: до 2016 года продавать алкоголь можно было в любых организациях культуры, но затем эти возможности ограничили. Действующие ограничения необоснованны и их необходимо устранить, сообщил РБК представитель Минкультуры.
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