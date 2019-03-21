Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудниковРБК вчера в 10:38
«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Более полусотни сотрудников дирекции Минкультуры уволены после проверки Счётной палаты
Интерфаксвчера в 12:32
Счетная палата выявила нарушения при использовании Минкультом бюджетных средств
Коммерсантъвчера в 02:41
Министерство культуры после проверки Счетной палаты уволило более 50-ти сотрудников
Эхо Москвывчера в 15:31
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено 20 марта в 23:25
Футбол
Дмитрий Аленичев останется в «Енисее» до конца сезона
Главный тренер футбольного "Енисея" Дмитрий Аленичев останется на своём посту до конца сезона в РПЛ.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Москве грабитель напал на отделение банка, не работающее с наличными
Неизвестный в маске ворвался в московский банк, угрожая пистолетом, потребовал деньги, но, узнав, что отделение не работает с наличными, скрылся ни с чем, рассказали в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Хоккей
Три игрока «Локомотива» продолжат карьеру в НХЛ
Три игрока ярославского "Локомотива" покинут Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в следующем сезоне, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 02:21
Экономика
«Русагро» проверяет, могла ли покупка долга «Солнечных продуктов» нарушить санкции ЕС
"Русагро" проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить, могли ли финансовые условия, связанные с покупкой долга "Солнечных продуктов", непреднамеренно нарушить санкции Евросоюза в отношении России, говорится в сообщении "Русагро".
Обновлено вчера в 15:23
Хоккей
СКА проигрывает «Локомотиву» после первого периода
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
В полицейскую будку у консульства России в Афинах бросили гранату
В полицейскую будку возле консульского отдела российского посольства в Афинах бросили взрывное устройство.
Обновлено в 02:05
Общество
Многодетная мать довела врио главы Забайкалья до слез
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слез, отвечая на вопрос многодетной матери во время "Прямого разговора" с жителями региона.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Полицейские начали проверку после убийства тигра в Хабаровском крае
Проверку по факту убийства тигра жителем поселка Золотой в районе имени Лазо Хабаровского края начали полицейские.
Обновлено вчера в 21:06
Шоу-бизнес
На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак
Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия
Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX
Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
Обновлено в 00:35
Политика
Запад не извлек уроков из операции в Югославии, заявил Лавров
Страны Запада не извлекли необходимого урока из операции по бомбардировке Югославии, но, напротив, продолжили проводить операции против суверенных стран, которые приводят к сотням тысяч жертв, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 02:18
Экономика
ЕС вслед за США начал наступление на Китай
Председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе посетит Италию и Францию, а в апреле в Брюсселе пройдет саммит ЕС и Китая.
Обновлено вчера в 10:47
Экономика
Эксперты спрогнозировали рост безналичной оплаты в России
Эксперты прогнозируют и дальнейший рост популярности «пластика».
Обновлено вчера в 19:26
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прятала от Петросяна и суда 25 миллионов рублей
Обновлено вчера в 06:17
Транспорт
Более четверти россиян считают цены на такси завышенными
Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян.
Обновлено в 01:27
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Ульяновской области в ДТП погибли три человека
Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса на трассе в Ульяновской области, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД по региону.
Обновлено в 02:03
Спорт
ISU вмешался в конфликт Белл и Лим на чемпионате мира
Обновлено вчера в 16:00
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
Из-за лжеминеров в Петербурге эвакуировали почти 24 тысячи человек
В городе осмотрели 662 объекта инфраструктуры В четверг, 21 марта, в Санкт-Петербурге из-за лжеминеров эвакуировали почти 24 тысячи человек.
Обновлено в 02:27
Хоккей
Хет-трик Барбашёва принёс «Сент-Луису» победу над «Детройтом»
Обновлено вчера в 22:28
Общество
Министрам рекомендовали публично хвалить подчиненных
Минтруд разрабатывает методику нематериальной мотивации чиновников, в которой министрам и губернаторам дадут рекомендации хвалить подчиненных, поздравлять их с праздниками и поощрять другими способами, но без использования денег.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Москве
Обновлено вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Марат Башаров официально развелся с женой
По данным юриста Нелли Макаровой, представляющей сторону Шевырковой, жена направила Марату Башарову алиментное соглашение, которое он в настоящее время рассматривает.
Обновлено вчера в 10:24