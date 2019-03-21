Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудниковРБК 10:38
«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
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Космос
Обезвреживание отходов «Черной дыры» начнется в апреле 2019 года
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Происшествия
Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
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Росимущество выпустило директиву о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Росгеологии" Романа Панова, сообщили источники "Ъ".
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Интернет
Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными
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На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак
Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено в 14:55
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В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире
Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.
Обновлено в 08:37
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Intel впервые показала свою дискретную видеокарту
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Общество
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Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Политика
Врио главы Оренбуржья стал Денис Паслер
Президент сообщил ему о своем решении назначить его врио главы Оренбургской области, сообщает пресс-служба Кремля.
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Игры
Valve представила редизайн библиотеки Steam
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Финансы
Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов
Минфин РФ официально объявил об итогах размещения суверенных еврооблигаций: министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на 3 млрд долларов с доходностью 5,1% и доразместило выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Обновлено в 15:45
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого
Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
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Происшествия
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Спорт
Тарасова разочаровалась в нынешнем поколении фигуристов
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Общество
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В начале марта МВД представило перечень потенциально опасных пород из 69 пунктов.
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Спорт
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Политика
Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16