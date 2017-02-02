Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудниковРБК 10:38
«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Общество
Росреестр предлагает штрафовать за перепродажу данных из ЕГРН
Росреестр предлагает штрафовать юридических лиц, которые занимаются перепродажей данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, в случае рецидива штраф может достигать 300 тысяч рублей, заявила журналистам глава ведомства Виктория Абрамченко.
Обновлено в 05:24
Здоровье
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено в 11:53
Политика
Джимми Картер стал самым долгоживущим из всех президентов США
Джимми Картеру исполнилось в четверг 94 года и 172 дня, таким образом теперь он стал самым долгоживущим американцем, занимавшим пост президента.
Обновлено в 12:56
Политика
В России проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель
Правительство России проведет полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 85 человек
Число жертв крушения парома на севере Ирака возросло до 85 человек, еще около 50 пострадавших успели вытащить из воды, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 13:20
Энергетика
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо
Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Кино
В Доме кино простились с режиссёром Марленом Хуциевым
В Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским режиссёром Марленом Хуциевым.
Обновлено в 11:43
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Футбол
Сборная Казахстана разгромила шотландцев на старте отбора Евро-2020
В Астане завершилась встреча первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу в группе I между сборными Казахстана и Шотландии.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Дочка Евгения Осина сменила имя данное отцом
Обновлено в 12:53
Происшествия
В работе онлайн-сервисов МВД произошел сбой
В работе онлайн-сервисов Министерства внутренних дел (МВД) произошел сбой.
Обновлено в 08:21
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Госдумы к так называемому делу Шакро Молодого
Претензии депутата Андрея Скоча вызвало расследование "Новой газеты".
Обновлено в 13:01
Экономика
Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России
Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Единоборства
Стала известна дата следующего боя Нурмагомедова
Стало известно, когда чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой.
Обновлено в 13:57
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»
"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Обновлено в 13:49
Авто
Автомобили Volvo не допустят пьяных водителей к управлению
Шведский автопроизводитель Volvo Cars с 2020 года оснастит все модели машин камерами, способными выявлять усталость водителя или состояние опьянения.
Обновлено в 00:09
Политика
Сменились руководители Мурманской и Оренбургской областей
Марина Ковтун и Юрий Берг объявили о своих отставках, после чего появились указы президента.
Обновлено в 05:30
Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Общество
«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса
Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Интернет
Facebook призналась в хранении паролей пользователей в открытом виде
Администрация социальной сети Facebook призналась, что часть паролей от аккаунтов пользователей хранилась в незащищённом виде, будучи доступной сотрудникам компании.
Обновлено в 12:59
Футбол
Сборная России сыграет против Бельгии в красной форме
Сборная России определилась с игровым комплектом формы на стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО
15 марта сообщалось, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны.
Обновлено в 13:04
Футбол
Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака»
Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков "Спартака" https://t.co/Xdie7KBz5c pic.twitter.com/3OZFVR8tbl – RT на русском (@RT_russian) 21 марта 2019 г.
Обновлено в 13:02
Политика
Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля
Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 14:02
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за отравления двух школьниц в Крыму
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних в Красноперекопске, сообщается в четверг на сайте ГСУ СК РФ по Республике Крым.
Обновлено в 13:09
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45