Экономика

Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудниковРБК 10:38

«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
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Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников

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