Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудниковРБК 10:38
«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Шоу-бизнес
Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников
Обновлено в 05:35
Общество
«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны
Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Спорт
Нэтан Чен выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у мужчин на ЧМ-2019 по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующего чемпиона мира американца Нэтана Чена.
Обновлено в 08:38
Экономика
Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Происшествия
В работе онлайн-сервисов МВД произошел сбой
В работе онлайн-сервисов Министерства внутренних дел (МВД) произошел сбой.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Баста обозвал Ларису Гузееву «престарелой массажисткой»
Обновлено в 11:25
Происшествия
Пожар произошел на Абаканской ТЭЦ в Хакасии
Небольшой пожар произошел в здании Абаканской теплоэлектроцентра.
Обновлено в 11:21
Энергетика
Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
Обновлено в 12:17
Экономика
Visa и MasterCard захотели лишить денег
В настоящее время главными игроками российского рынка являются международные платежные системы Visa и MasterCard: на них приходится 39,5 и 36 процентов обработанных транзакций соответственно.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»
Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
Обновлено в 07:00
Общество
В Екатеринбурге оштрафуют магазин, который бесплатно раздавал еду
Обновлено вчера в 05:37
Армия и оружие
Новейшие «Тигр-М» поступили в российские подразделения в Абхазии
В подразделения российской военной базы Южного военного округа ЮВО в Абхазии поступили десять новейших бронированных автомобилей «Тигр-М» марки ГАЗ.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
В Норвегии открылся самый большой в Европе подводный ресторан
На южном побережье Норвегии в Линдеснесе открылся ресторан под названием Under, который находится под водой на глубине 5,5 метров.
Обновлено в 08:58
Гаджеты
Тимати продемонстрировал беспроводные наушники от Black Star
Обновлено в 12:45
Хоккей
Лучший бомбардир «Спартака» в КХЛ Радивоевич завершил карьеру игрока
Лучший бомбардир московского "Спартака" в истории встреч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) словацкий нападающий Бранко Радивоевич больше не будет выступать, сообщает сайт последнего клуба игрока.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Драка со стрельбой произошла на юго-востоке Москвы
Драка со стрельбой произошла на юго-востоке Москвы. По данным РЕН ТВ, разборки устроили рабочие на одном из строительных участков столицы.
Обновлено в 10:50
Космос
Компания Boeing отложила запуск нового корабля к МКС
В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing.
Обновлено вчера в 19:30
Гаджеты
Microsoft начала предупреждать о прекращении поддержки Windows 7
Microsoft подготовила специальное обновление для Windows 7, в котором разработчики предупреждают пользователей об окончании поддержки операционной системы.
Обновлено в 10:57
Кино
Умер заслуженный артист России Петр Зайченко
Заслуженный артист России Петр Зайченко скончался в четверг на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости внучка актера Ксения Амирова.
Обновлено в 11:13
Общество
МВД сократило перечень опасных пород собак до 13 пунктов
Министерство внутренних дел сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, до 13 пунктов, рассказал в четверг представитель ведомства Алексей Беззубов.
Обновлено в 12:04
Энергетика
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо
Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Осло
Обновлено в 12:52
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей
Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
Обновлено в 09:30
Здоровье
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено в 11:53
Политика
В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым
Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Хабаровском крае застрелили напавшего на корову амурского тигра
Житель поселка Золотой Хабаровского края застрелил краснокнижного амурского тигра, после того как хищник забрался в его сарай и задрал корову.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о клевете по заявлению Рогозина
О возбуждении уголовного дела сообщила газета "Коммерсант". Подачу заявления в полицию Рогозиным подтвердили в Роскосмосе.
Обновлено вчера в 15:14