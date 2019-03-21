Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудниковРБК 10:38
«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
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Официально: Control от Remedy выйдет 27 августа
Remedy подтвердила журналистам Game Informer, что Control действительно выйдет 27 августа на PS4, Xbox One и РС.
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Политика
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Происшествия
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В ночь на 21 марта неизвестные злоумышленники разбили окна в четырех мечетях британского города Бирмингема.
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Армия и оружие
Порошенко похвастался, что военные НАТО приезжают учиться у ВСУ
В феврале на Украине вступил в силу закон, закрепляющий в конституции страны стратегический курс на членство в ЕС и НАТО.
Обновлено в 20:07
Спорт
Коляда неудачно откатал короткую программу на чемпионате мира
Российский фигурист Михаил Коляда неудачно откатал короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме.
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Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 23:55
Футбол
Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020
Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:44
Здоровье
В ВОЗ напомнили о необходимости мыть руки после туалета
Координатор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон напомнил о необходимости мыть руки после посещения туалета.
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Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
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Обновлено в 12:33
Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
CNBC: Россия переместила 20 «Кинжалов» на военный полигон
Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник, российские военные переместили на полигон около 20 гиперзвуковых ракет, от которых у США нет защиты.
Обновлено в 19:32
Здоровье
В Калининградской области будущие мамы получат путевки в санатории
В Калининграде сегодня, 21 марта 2019 года, депутаты областной думы поддержали поправки в региональный закон о защите прав и законных интересов ребенка.
Обновлено в 10:46
Технологии
Автономный рунет может замедлить развитие IoT в России
По мнению авторов послания, документ, принятый в Госдуме 12 февраля в первом чтении, может негативно повлиять на интернет вещей, чувствительный к задержкам передачи данных.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
Кино
Умер заслуженный артист России Петр Зайченко
Заслуженный артист России Петр Зайченко скончался в четверг на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости внучка актера Ксения Амирова.
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Финансы
Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млн
По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн.
Обновлено в 11:17
Общество
«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны
Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Обновлено в 05:52
Космос
Ученые сообщили о резком росте солнечной активности
Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщила о резком росте солнечной активности в последние сутки.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Москве мужчина задержал киллера, пытавшегося его убить
Обновлено в 07:54
Политика
Джимми Картер признан самым долгоживущим среди президентов США
Джимми Картер прожил более 94 лет и 172 дней, став самым долгоживущим среди президентов США.
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Здоровье
В Казани хирурги удалили девочке гигантскую опухоль
В Казани девочке из Кировской области удалили опухоль весом 4 килограмма.
Обновлено в 07:07
Политика
Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено в 14:56
Космос
NASA обнаружило на Марсе человекоподобную «мумию»
Марсианский ровер Opportunity запечатлел на камеру необычный объект, который внешне напоминает человекоподобную «мумию».
Обновлено в 04:13
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
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Авто
Volvo не позволит нетрезвым водителям управлять автомобилем
Инженеры шведской марки разрабатывают систему с камерами, которая в случае распознания у водителя усталости или опьянения сможет ограничить скорость или вообще не допустить его к управлению автомобилем.
Обновлено вчера в 14:33
Здоровье
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено в 11:53
Футбол
Бельгийский тренер похвалил Черчесова за игру сборной России
Станислав Черчесов провел великолепную работу, его команда является конкурентоспособной.
Обновлено в 19:45