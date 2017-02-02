Экономика

Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудниковРБК 10:38

Министерство культуры России после проверки, которую провела Счетная палата, уволила несколько десятков сотрудников. ОБ этом сообщили РБК в пресс-службе министерства.
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Счетная палата: дирекция Минкультуры по строительству не закончила в срок 13 проектов

ТАСС02:06

Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников

РБК10:38

Счетная палата выявила нарушения при использовании Минкультом бюджетных средств

Коммерсантъ02:41

Счетная палата: Дирекция Минкульта в 2016-2018-ых годах приняла и оплатила невыполненные работы на 51 миллион рублей

Эхо Москвы06:30

Подрядчики не потянули Большой Театр. Почему Минкультуры не успело отреставрировать исторические объекты

Телеканал 360°09:55

Счетная палата выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств

ФАН02:31

СП РФ выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств в 2016–2018 гг

РЕН ТВ02:13
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Энергетика

Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин

В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Общество

Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года

Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Общество

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, фиксирующего проблемы в работе сервисов.
Обновлено в 10:04
Общество

Железнодорожный мост через Амур соединили Россия и Китай

Пекин / AbsolutTV.ru / Новости / Российская сторона завершила работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из ЕОА в Китай, написано на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 03:06
Здоровье

Данные о диагнозах пациентов загрузили на портал госзакупок

По информации движения, на сайте госзакупок можно найти выписки из протокола комиссий, в которых указаны фамилии госпитализируемых, их домашний адрес, диагноз и код по МКБ.
Обновлено в 09:52
Политика

Путин провел переговоры с Назарбаевым и Токаевым

Обновлено в 06:30
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие

Кабмин одобрил проект соглашения с Мали о военном сотрудничестве

Правительство России одобрило проект соглашения о военном сотрудничестве с Мали.
Обновлено в 09:39
Экономика

Бюджет Росмолодежи вырос в семь раз

Бюджет Росмолодежи увеличили с 379 млн рублей в 2018 году до 2,7 млрд рублей в 2019 году.
Обновлено в 11:07
Политика

Рогозин: РКК «Энергия» сможет строить до пяти «Союзов» в год

Обновлено в 10:53
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек

Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.
Обновлено в 10:13
Происшествия

В структуре «Роскосмоса» нашли фиктивную компанию

Лефортовская межрайонная прокуратура обнаружила в структуре "Роскосмоса" фиктивную компанию, передает РБК со ссылкой на источники в МВД.
Обновлено в 09:17
Экономика

Прекращены поставки в Россию нескольких жизненно важных лекарств

Прекращены поставки в Россию трех жизненно важных лекарств.
Обновлено вчера в 18:48
Политика

В Госдуме оценили призыв к Мэй изменить подход в ситуации с брекситом

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал обращение Британского конгресса тред-юнионов (TUC) и Конфедерации британской промышленности (CBI) к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита.
Обновлено в 10:33
Общество

«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Спорт

Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице

На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Футбол

Погба: «Всегда слежу за игрой „Барселоны“»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о "Барселоне", с которой его команда встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:39
Наука

Световая левитация поможет управлять космическими кораблями

Исследователи из Калифорнийского технологического института придумали иной подход, который позволит перемещать объекты любой формы и размера с помощью светового луча.
Обновлено вчера в 09:12
Политика

Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Происшествия

В России временно приостановили выдачу водительских прав

Из-за технического сбоя на серверах МВД России граждане не могут получить водительские права и некоторые миграционные услуги.
Обновлено в 09:04
Футбол

Сборная России сыграет против Бельгии в красной форме

Сборная России определилась с игровым комплектом формы на стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.
Обновлено в 06:48
Общество

ВЦИОМ рассказал о самом частом нарушении потребительских прав в России

Отмечается, что большинство опрошенных (исключая 8%) точно знают, куда можно пожаловаться на нарушение их потребительских прав.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

Курдские ополченцы заявили о падении последнего оплота ИГ в Сирии

Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в четверг об успешном завершении штурма населенного пункта Багуз, который считался последним оплотом ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, передает агентство EFE.
Обновлено в 03:29
Здоровье

Управление здравоохранения Челнов подтвердило случай туберкулеза в КФУ

В челнинском управлении здравоохранения подтвердили наличие диагноза «туберкулез» у одной из студенток НЧИ КФУ.
Обновлено в 09:50
Спорт

Чен выиграл короткую программу на чемпионате мира, Коляда – десятый

Чемпион мира Нэтан Чен занимает первое место после короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме.
Обновлено в 08:07
Общество

В Норвегии открылся самый большой в Европе подводный ресторан

На южном побережье Норвегии в Линдеснесе открылся ресторан под названием Under, который находится под водой на глубине 5,5 метров.
Обновлено в 08:58
Политика

Глава ВЦИОМа назвал долю поддерживающих Беглова жителей Петербурга

По мнению Федорова, высокий уровень поддержки Беглова обусловлен в том числе активностью врио главы Санкт-Петербурга в решении проблемы с плохой уборкой снега в городе.
Обновлено в 10:45
Происшествия

В воронежской школе на перемене умер подросток

По предварительной информации следователей, 15-летнему школьнику стало плохо на перемене после второго урока.
Обновлено в 09:08
Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено в 07:24
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