Театры
Минкультуры ответило на обращение актеров МХАТа к ПутинуРБК 09:21
23 июня актеры и зрители МХАТа опубликовали видеообращение к Владимиру Путину, в котором попросили президента вернуть Доронину на пост худрука — в декабре 2018 года вместо нее был назначен режиссер и продюсер Эдуард Бояков.
Читать в источнике
Оценить92
Честно говоря, никогда не знал, что именно президент России назначает худруков театра. Если я не ошибаюсь, это не прерогатива главы государства.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 07:58
с чего всё началось
Ранее в сети появилось видео с несколькими актёрами и зрителями МХАТа имени Горького, которые попросили президента России Владимира Путина вернуть Татьяне Дорониной возможность влиять на его художественную политику.RT на русском07:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
Политика
В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев
В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Здоровье
Составлен рейтинг регионов России по качеству системы здравоохранения
Издание «Новые известия» составило собственный рейтинг регионов страны по качеству системы здравоохранения.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Международный военно-технический форум «Армия-2019» начинает работу
Обновлено вчера в 22:57
Космос
Опубликовано видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy
В Сети появилось видео взрыва, который произошел при попытке приземления возвращаемой первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.
Обновлено в 07:52
Политика
Чехия не нашла загрязненную нефть в южном участке «Дружбы»
В понедельник, 24 июня, вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что на южном участке нефтепровода «Дружба» на границе со Словакией зафиксирован очередной повышенный уровень хлорорганики.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Суд сократил срок домашнего ареста Анастасии Шевченко
Обновлено в 09:08
Авто
Стало известно, на чем ездят россияне
Замыкает тройку лидеров в предпочтениях жителей нашей страны ещё один японский бренд — Nissan, в России насчитывается 2,07 млн автомобилей этого бренда, из которых четверть с правым рулем (526 тыс. шт.).
Обновлено в 09:35
Технологии
В работе «Билайна» произошел сбой
Абоненты «Билайна» жалуются, что не получают СМС-сообщения от банков. О проблемах сообщили клиенты Сбербанка, Тинькофф банка, ВТБ.
Обновлено в 07:40
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Общество
Претендующих на надбавку к пенсии селян стало больше
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее список профессий работников села, которые смогут получать 25-процентную надбавку к пенсии.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской
Актер Михаил Ефремов назвал причину смерти своей матери Аллы Покровской. Об этом сообщает Daily Storm во вторник, 25 июня.
Обновлено в 08:10
Политика
Госдума уточняет правила демонстрации нацистской символики
Законопроект, уточняющий использование нацистской символики, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 09:10
Общество
Минпромторг прокомментировал информацию о командировочных расходах
Все расходы министерства согласовываются в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год, сообщили "Российской газете" в министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 10:40
Финансы
Фрадков: Промсвязьбанк улучшает условия переданных ему кредитов ОПК
Промсвязьбанк старается улучшать условия кредитов предприятий ОПК, переданных ему другими банками, сообщил журналистам глава кредитной организации Петр Фрадков.
Обновлено в 09:56
Экономика
«Аэрофлот» направит на дивиденды 50% чистой прибыли
В 2018 г. "Аэрофлот" снизил чистую прибыль в четыре раза – до 5,7 млрд руб. Как объяснил на собрании акционеров гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, падение прибыли вызвано резким подорожанием авиакеросина и девальвацией рубля.
Обновлено в 07:27
Кино
Валдис Пельш получил звание почетного профессора МГУ
Обновлено в 07:22
Политика
Экс-президента Армении Кочаряна взяли под стражу
Сотрудники полиции Армении взяли под стражу экс-президента страны Роберта Кочаряна, решение об аресте которого принял во вторник Апелляционный суд страны.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Дана Борисова: «Марину Хлебникову нужно спасать»
В своем Instagram Борисова выложила несколько кадров с передачи с призывом: «Марину Хлебникову нужно спасать».
Обновлено в 09:07
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Общество
Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 15:40
Транспорт
Верховный суд РФ решил лишать прав за грязные номера
Согласно постановлению пленума ВС РФ, штраф за намеренно скрытые номера составит 5 тысяч рублей.
Обновлено в 07:52
Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Гаджеты
Xiaomi представила триммер для бороды Mi Beard Trimmer
Китайская компания Xiaomi представила триммер для бороды Mi Beard Trimmer. Данное устройство пока будет предлагаться только на рынке Индии.
Обновлено в 08:06
Политика
Российская делегация пропустит выборы генсека ПАСЕ
Ранее сообщалось, что выборы генсека ПАСЕ пройдут завтра утром, а вопрос о подтверждении полномочий российской делегации будет решаться в среду только во второй половине дня.
Обновлено в 10:01
Общество
Генерал ФСБ Дорофеев засекретил свою недвижимость в Росреестре
Как отмечает издание, изменения в Росреестре совпали по времени с выходом совместного расследования «Новой газеты», «Трансперенси Интернешнл» и Baza о недвижимости Дорофеева и семьи его помощника, подполковника ФСБ Марата Медоева.
Обновлено в 06:43
Политика
В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД
НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 06:43