Минкультуры ответило на обращение актеров МХАТа к ПутинуРБК 09:21

с чего всё началось

Честно говоря, никогда не знал, что именно президент России назначает худруков театра. Если я не ошибаюсь, это не прерогатива главы государства.

23 июня актеры и зрители МХАТа опубликовали видеообращение к Владимиру Путину, в котором попросили президента вернуть Доронину на пост худрука — в декабре 2018 года вместо нее был назначен режиссер и продюсер Эдуард Бояков.

Минкультуры ответило на обращение актеров МХАТа к Путину

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