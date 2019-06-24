Театры

Минкультуры ответило на обращение актеров МХАТа к ПутинуРБК 09:21

23 июня актеры и зрители МХАТа опубликовали видеообращение к Владимиру Путину, в котором попросили президента вернуть Доронину на пост худрука — в декабре 2018 года вместо нее был назначен режиссер и продюсер Эдуард Бояков.
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Дмитрий Песков
Честно говоря, никогда не знал, что именно президент России назначает худруков театра. Если я не ошибаюсь, это не прерогатива главы государства.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 07:58
с чего всё началось
Ранее в сети появилось видео
 с несколькими актёрами и зрителями МХАТа имени Горького, которые попросили президента России Владимира Путина вернуть Татьяне Дорониной возможность влиять на его художественную политику.
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Татьяна Доронина
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр. Народная артистка СССР. Основатель, художественный руководитель-директор Московского Художественного академического театра им. М. Горького с 1987 по 2018 годы. С 4 декабря 2018 года - президент театра. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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Эдуард Бояков
Продюсер
Продюсер, театральный режиссёр, театральный педагог, учредитель совместно с СТД Ассоциации «Золотая маска», создатель Московского пасхального фестиваля, фестиваля современной пьесы «Новая драма», фестиваля театра для детей «Большая перемена»; основал и долгое время руководил театром «Практика», ректор Воронежской государственной академии искусств. Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького.
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