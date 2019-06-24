В Кремле не видели обращение актеров МХАТа к ПутинуКоммерсантъ 06:50

с чего всё началось

Честно говоря, никогда не знал, что именно президент России назначает худруков театра. Если я не ошибаюсь, это не прерогатива главы государства.

Татьяна Доронина была худруком МХАТа имени Горького более 30 лет, с 1987 года. В декабре 2018-го руководителем театра стал продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Госпожу Доронину назначили на специально введенную должность президента театра.

В Кремле не видели обращение актеров МХАТа к Путину

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