Театры

В Кремле не видели обращение актеров МХАТа к ПутинуКоммерсантъ 06:50

Татьяна Доронина была худруком МХАТа имени Горького более 30 лет, с 1987 года. В декабре 2018-го руководителем театра стал продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Госпожу Доронину назначили на специально введенную должность президента театра.
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Дмитрий Песков
Честно говоря, никогда не знал, что именно президент России назначает худруков театра. Если я не ошибаюсь, это не прерогатива главы государства.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 07:58
с чего всё началось
Ранее в сети появилось видео
 с несколькими актёрами и зрителями МХАТа имени Горького, которые попросили президента России Владимира Путина вернуть Татьяне Дорониной возможность влиять на его художественную политику.
RT на русском07:26

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В Минкультуры прокомментировали ситуацию в МХАТе имени Горького

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Артисты МХАТа вступились за Доронину

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В Минкультуры призвали худрука МХАТа имени Горького прислушиваться к Дорониной

Интерфакс08:04
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:34, Вашингтон
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

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Обновлено в 06:15
Общество

На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре

В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
Обновлено в 06:01
Политика

Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
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Авто

Lotus может назвать свой новый электрический гиперкар Evija

По слухам новый электрический гиперкар получит карбоновый монокок с электромоторами, передающими момент на все четыре колеса.
Обновлено в 07:47
Политика

ПАСЕ пригласила Россию на июньскую сессию

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Обновлено вчера в 19:26
Политика

Правительство компенсирует потери авиакомпаниям из-за прекращения полетов в Грузию

Вице-премьер Максим Акимов сообщил во вторник, что правительство предусмотрит компенсационные меры авиакомпаниям, которые будут вынуждены прекратить полеты в Грузию.
Обновлено в 08:08
Политика

Украинский депутат в зале ПАСЕ оскорбил всех россиян

Депутат Верховный рады Украины Борислав Береза, разочарованный результатами голосования Парламентской ассамблеи Совета Европы по восстановлению полномочий России, оскорбительно высказался о россиянах.
Обновлено в 07:46
Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил на своей странице в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Политика

Тимошенко заявила о конце «нормандского формата»

Европейские страны, поддержавшие идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, своим решением показали, что «нормандский формат» прекращает своё существование.
Обновлено в 08:20
Авто

BMW представила концептуальный суперкар Vision M Next

Компания BMW представила на конференции BMW NextGen в Мюнхене гибридный концепт-кар Vision M Next.
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Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Общество

На Урале после «прямой линии» Путина устранили сбои с вывозом ТКО

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня на «прямую линию» с Владимиром Путиным поступил сигнал о том, что в этом городе отмечаются сбои с вывозом ТКО.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет

Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Политика

Кадыров прокомментировал отставку Евкурова

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.
Обновлено в 08:14
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Политика

В Белгороде почтили память воинов-освободителей

Обновлено вчера в 08:30
Политика

В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию

Власти не собираются запрещать россиянам поездки в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для сокращения туристического потока, чтобы обеспечить безопасность граждан.
Обновлено в 07:06
Политика

В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД

НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем

Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Общество

Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках

В целом же Министерство промышленности и торговли в 2016-2017 гг. потратило на проживание своих сотрудников во время командировок в зарубежных отелях порядка 19,3 млн руб. Комплексную картину в целом в исследовании получить не удалось - далеко не все госструктуры с готовностью раскрывают такую информацию, поэтому эксперты сосредоточились на тех, кто оказался менее закрытым.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Двух подруг ограбили на «Алых парусах» на 160 тысяч рублей

После окончания праздника выпускников «Алые паруса» две молодые петербурженки, 22 и 28 лет, согласились выпить с незнакомыми мужчинами на Васильевском острове, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Началова перед смертью заказала на праздник дочери торт с черепом

Певица Юлия Началова, которая ушла из жизни в марте нынешнего года, за несколько месяцев до смерти заказала на день рождения своей единственной дочери Веры Алдониной торт, на котором сверху изображен череп.
Обновлено в 08:55
Футбол

Стали известны сроки восстановления Фарфана

Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан из-за травмы левого колена пропустит от 6 до 8 месяцев, сообщает El Comercio.
Обновлено в 03:47
Политика

Нацгвардия Украины расследует появление песни Газманова на выпускном

Ранее украинские СМИ сообщили, что выпускники Академии национальной гвардии в Харькове танцевали под российскую песню "Офицеры" в исполнении Газманова, который находится в черных списках украинского Минкульта.
Обновлено в 08:56
Культура

Киностудию Warner Bros. впервые в истории возглавила женщина

Бывшая руководительница компании Би-би-си America Энн Сарнофф стала генеральным директором Warner Bros.
Обновлено в 03:45
Политика

В Армении суд арестовал экс-президента Кочаряна

Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна и арестовал его.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Депутат из Кировской области бросил в полицейского муляж гранаты

21-летний депутат Слободской городской думы в Кировской области кинул под ноги полицейскому муляж гранаты РГД-5.
Обновлено в 08:39
Политика

Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса

Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов, при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.
Обновлено в 07:45
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В России вышли дешевые ноутбуки Lenovo для работы и игр. Цена

Игровой Lenovo Ideapad L340 Gaming Ноутбук Lenovo Ideapad L340 Gaming получил более мощную игровую начинку в сравнении с Ideapad L340.
Обновлено вчера в 10:03
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Татьяна Доронина
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр. Народная артистка СССР. Основатель, художественный руководитель-директор Московского Художественного академического театра им. М. Горького с 1987 по 2018 годы. С 4 декабря 2018 года - президент театра. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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Эдуард Бояков
Продюсер
Продюсер, театральный режиссёр, театральный педагог, учредитель совместно с СТД Ассоциации «Золотая маска», создатель Московского пасхального фестиваля, фестиваля современной пьесы «Новая драма», фестиваля театра для детей «Большая перемена»; основал и долгое время руководил театром «Практика», ректор Воронежской государственной академии искусств. Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького.
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