Театры
В Кремле не видели обращение актеров МХАТа к ПутинуКоммерсантъ 06:50
Татьяна Доронина была худруком МХАТа имени Горького более 30 лет, с 1987 года. В декабре 2018-го руководителем театра стал продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Госпожу Доронину назначили на специально введенную должность президента театра.
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Честно говоря, никогда не знал, что именно президент России назначает худруков театра. Если я не ошибаюсь, это не прерогатива главы государства.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 07:58
с чего всё началось
Ранее в сети появилось видео с несколькими актёрами и зрителями МХАТа имени Горького, которые попросили президента России Владимира Путина вернуть Татьяне Дорониной возможность влиять на его художественную политику.RT на русском07:26
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:34, Вашингтон
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